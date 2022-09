Un jeune mâle grièvement blessé lors d’un combat contre un ours brun en Alaska

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Un jeune mâle a été grièvement blessé par un ours brun alors qu’il chassait au nord d’Anchorage, ont annoncé mercredi les soldats de l’État de l’Alaska.

Le jeune et un homme adulte chassaient mardi soir dans la région de Palmer Hay Flats à environ 35 miles de la plus grande ville de l’État lorsqu’ils sont tombés sur un ours brun, ont déclaré des soldats dans un communiqué en ligne.

L’ours a attaqué et mutilé le juvénile, le laissant gravement blessé. L’adulte, qui, selon les soldats, a subi des blessures mineures, a tiré et tué l’ours.

Les deux chasseurs ont été emmenés dans un hôpital voisin pour y être soignés. Les soldats n’ont pas divulgué les noms ni l’âge des blessés.

Les soldats et le personnel du département de la pêche et de la chasse de l’Alaska étaient attendus mercredi dans la région des hay flats pour poursuivre l’enquête.

The Associated Press