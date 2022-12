Un jeune lynx roux surprend une femme de la Colombie-Britannique avec une visite à domicile

Un jeune lynx roux qui a rendu visite à une famille à Peachland, en Colombie-Britannique, cette semaine est rapidement devenu le chat vu dans le monde entier.

Lorsque la petite créature floue est apparue sur la terrasse arrière de Naomi Miller lundi matin, avec juste une vitre les séparant, Miller a capturé le moment en vidéo. Mardi, elle a publié les images sur Instagram et TikTok.

Vendredi après-midi, le clip sur TikTok comptait plus de deux millions de vues.

“J’ai vu cela arriver à d’autres personnes mais je ne l’ai jamais vécu”, a déclaré Miller à CBC Radio Ouest l’animatrice Sarah Penton, en référence à la vidéo devenue virale.

Naomi Miller est montrée à l’intérieur de sa maison à Peachland, en Colombie-Britannique, à environ 25 kilomètres au sud-ouest de Kelowna dans l’intérieur. (Sarah Penton/CBC)

Miller dit qu’elle ne s’attendait pas à ce que quelqu’un en dehors de sa propre région et de son groupe social voie la vidéo.

“Et ça a monté en flèche”, a-t-elle dit. “En une heure, il était à 100 000, puis une autre heure à 500 000. C’était vraiment, vraiment fou à regarder.”

Miller a apprécié la lecture des commentaires sur le post, qui, selon elle, ont été extrêmement positifs.

“C’est tellement innocent, mais aussi hilarant, donc ça vaut la peine de le parcourir”, a-t-elle déclaré.

Miller dit qu’elle aurait raté la visite du lynx s’il n’y avait pas eu une fille qui était malade à la maison après l’école.

Miller était à l’étage lorsque sa fille a appelé d’en bas, disant qu’il y avait un chat dehors. Miller a réussi à apercevoir rapidement des touffes d’oreille noires depuis sa fenêtre à l’étage et a tout de suite su que ce n’était pas un chat ordinaire.

Un jeune lynx roux se tient devant la porte de la maison de Naomi Miller à Peachland, en Colombie-Britannique (Soumis par Naomi Miller)

Miller dit qu’elle a couru avec l’intention d’obtenir une vidéo à partager avec ses autres enfants, dont aucun n’était à la maison à l’époque.

Le lynx roux est resté environ trois minutes, peut-être intrigué par le chat domestique de Miller, qui était en état d’alerte à l’intérieur.

“Nous nous sommes juste assis par terre et avons attendu qu’il soit hors de vue”, a déclaré Miller. “C’était plutôt chouette à vivre.”

Un lynx roux ou un lynx ?

Bien qu’ils soient souvent confondus, il existe des distinctions entre les lynx roux et les lynx, mais même les experts ont parfois du mal à les distinguer.

Entre 2016 et 2019, des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan ont demandé aux membres du public de soumettre des photos des chats sauvages dans le but d’éclairer les décisions de conservation.

Mais lorsqu’ils ont regardé les centaines de photos, ils ont eu du mal à dire ce qu’ils regardaient.

“Malheureusement, nous avons trouvé beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Les experts n’étaient pas d’accord entre eux – ils n’étaient parfois pas d’accord avec eux-mêmes”, a déclaré à l’époque Karen Hodges, professeur d’écologie de la conservation.

Certains des plus grands indices sont la taille de leurs pattes – les lynx, que l’on trouve plus couramment dans les régions du nord, ont tendance à avoir de plus grosses pattes pour naviguer dans la neige, tandis que les lynx roux sont traditionnellement restés plus au sud.

Mais les gros plans que Miller a pu obtenir ont aidé à identifier son visiteur comme un lynx roux, qui, selon les chercheurs, poussent plus loin dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, ainsi qu’à Calgary, car ils trouvent un habitat plus approprié.

Bien que ni les lynx roux ni les lynx ne présentent généralement de risque pour les humains, les experts de la faune conseillent aux gens de garder leurs distances et de faire du bruit lorsqu’ils en rencontrent un.

Si les animaux sont vus dans des zones urbaines, il est conseillé de les garder à l’intérieur et les observations sont signalées au Service des agents de conservation de la Colombie-Britannique.