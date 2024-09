Un jeune joueur du Reading FC marque son premier but en Bundesliga lors d’une large victoire

Olise, qui a joué plus de 70 fois pour les Royals avant de conclure un transfert de 8 millions de livres sterling à Crystal Palace en 2021, a rapporté au club une importante somme de vente à sept chiffres en quittant Selhurst Park pour déménager en Bavière au cours de l’été.

L’ancien coéquipier de Reading, Omar Richards, a rejoint l’Allianz Stadium en 2021 mais n’a fait que 17 apparitions et est désormais prêté au Portugal avec Rio Ave.

Après avoir impressionné aux Jeux olympiques pour la France, pays hôte, le joueur de 22 ans a fait ses débuts complets avec l’équipe nationale plus tôt ce mois-ci.

Avec quatre titularisations à son actif jusqu’à présent pour Die Roten, Olise a marqué son premier but samedi alors que Harry Kane a inscrit un triplé et que l’international allemand Jamal Musiala a marqué le deuxième but le plus rapide de l’ère Bundesliga (13 secondes).

Le milieu de terrain offensif pourrait faire ses débuts en Ligue des champions ce soir alors que le Bayern Munich reçoit le Dinamo Zagreb.