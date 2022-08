Un jeune homme tué dans l’accident de renversement de Lake in the Hills – Shaw Local

Un jeune homme a été tué dans un accident de capotage mardi soir à Lake in the Hills, a annoncé la police.

La police n’a pas divulgué le nom ou l’âge du mineur, en attendant la notification des proches.

Selon la police, les intervenants d’urgence ont été appelés à 22 h 06 sur Rakow Road entre les routes McHenry et Pyott pour un accident de renversement.

Trois véhicules, une Honda Civic, une Nissan Sentra et une Volkswagen Passat, ont été impliqués dans l’accident, a indiqué la police.

Le mineur était passager avant de la Volkswagen. Il a été transporté à l’hôpital Northwestern Huntley et plus tard déclaré décédé, a indiqué la police.

Le conducteur de la Volkswagen Passat a été transporté à l’hôpital Northwestern Medicine McHenry. Le conducteur de la Nissan a été transporté à l’hôpital Northwestern Huntley. La police de Lake in the Hills n’a pas révélé leurs blessures ni leur état de santé.

La route a été fermée de peu avant 23 heures à 6 h 13 mercredi, a indiqué la police.

L’unité d’enquête sur les accidents de la circulation du bureau du shérif du comté de McHenry et le département de police de Lake in the Hills enquêtent sur l’accident.

Le service d’incendie de Crystal Lake a répondu à l’accident.