Un jeune homme noir est paralysé et les agents de New Haven font l’objet d’une enquête

C’était le soir du 19 juin lorsque la famille de Randy Cox a reçu un appel téléphonique : M. Cox avait été arrêté par des policiers à New Haven, dans le Connecticut, et était en route pour la réservation.

La famille était anxieuse mais on lui a dit d’attendre.

Le coup de téléphone suivant, quelques heures plus tard, était perplexe et effrayant : M. Cox, 36 ans, était tombé, était à l’hôpital et avait besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence à la colonne vertébrale.

L’image complète de ce qui s’est passé au cours de ces heures intermédiaires est devenue nette cette semaine, lorsque la famille de M. Cox et ses avocats ont présenté une vidéo de la police montrant M. Cox claquant la tête la première à l’arrière d’un fourgon de police et devenant mou, se brisant la colonne vertébrale et paralysant lui de la poitrine vers le bas. La camionnette s’était arrêtée brusquement et il n’y avait pas de ceinture de sécurité pour retenir M. Cox.