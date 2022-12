Un jeune homme est mort après avoir fait marche arrière dans la GRC à l’arrêt de la circulation de Creston, provoquant une fusillade

Un agent de la GRC de Creston a tiré sur le conducteur d’un camion qui a fait marche arrière sur lui à un arrêt de la circulation le 14 décembre.

Le gendarme s’approchait du camion, qui était garé dans une allée vers 3 h 35. quand il a commencé à s’inverser en lui.

Le camion aurait percuté le policier. L’agent de la GRC a alors tiré avec son arme sur le conducteur du véhicule.

Le camion est alors parti.

À 3 h 45, le camion a été retrouvé dans un fossé près de l’autoroute 3A et du chemin Mather. Le conducteur souffrait d’une blessure par balle. La police et les services de santé d’urgence ont fourni une assistance médicale, mais le jeune homme a été déclaré décédé sur les lieux.

L’IIO BC enquête actuellement sur les actions de la police dans l’incident. Comme l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête par l’IIO BC, aucune autre information ne sera publiée par la police.

Veuillez noter que tous les aspects et circonstances de cet incident feront l’objet d’une enquête et d’une vérification indépendantes par l’IIO BC. Pour plus d’informations sur l’IIO BC et les mises à jour des médias, vous pouvez visiter leur site Web à www.iiobc.ca.

