Un jeune homme de la C.-B. en fauteuil roulant descend en rappel le bâtiment pour amasser des fonds pour les Timbres de Pâques

Pendant toute sa vie, Balraj Partridge, résident de Richmond, a souffert de spina bifida, une anomalie congénitale dans laquelle une zone de la colonne vertébrale ne se forme pas correctement.

Cela ne l’a jamais empêché d’atteindre ses objectifs, même si cela signifie descendre en rappel 19 étages à l’extérieur d’un bâtiment pour la collecte de fonds annuelle Drop Zone de Easter Seals BC/Yukon.

L’année dernière, Partridge a descendu en rappel la Central City Office Tower à Surrey à la Drop Zone pour une raison, pour sensibiliser et collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance qui comptait tant pour lui depuis plus d’une décennie.

« Que vous soyez un pro de la descente en rappel ou que vous ne l’ayez jamais fait auparavant, Drop Zone est un événement inclusif qui offre aux personnes de tous niveaux une chance unique et unique de se mettre au défi et de faire une différence dans le la vie des personnes handicapées », a déclaré Partridge. « Je peux vous dire de première main à quel point les timbres de Pâques ont joué dans ma vie. »

Adolescente, Partridge a fréquenté le Camp Squamish. Le camp est l’un des trois camps d’été Easter Seals en Colombie-Britannique, qui offre une expérience de camping unique aux enfants handicapés. Il est revenu l’année dernière pour être conseiller au Camp Winfield dans l’Okanagan.

L’un des plus grands supporters de Partridge, et l’acclamation la plus bruyante de la collecte de fonds Drop Zone est sa mère Cindy.

« Mon fils est devenu ce jeune homme incroyable et Easter Seals l’a fait », a déclaré Cindy. « En tant qu’enfant, cela lui a permis d’être un enfant et d’être libre, et en tant qu’adulte, cela lui a permis l’indépendance et la capacité de déployer ses ailes et de s’envoler. »

Jennifer Vasarhely, directrice du marketing chez Easter Seals BC and Yukon, a déclaré que la collecte de fonds Drop Zone permet aux personnes avec ou sans handicap physique d’aider à collecter des fonds et de se lancer des défis pour une bonne cause.

« Les personnes ayant un handicap physique, comme être en fauteuil roulant, font face à des défis chaque jour de leur vie. Des défis que nous ne pouvons même pas imaginer et tenir pour acquis tous les jours. Ainsi, notre événement de collecte de fonds Drop Zone passe vraiment au niveau supérieur pour les participants qui collectent des fonds et leur permet de se mettre au défi d’intensifier, d’affronter leurs peurs et de repousser l’extérieur du bâtiment », a déclaré Vasarhely.

L’année dernière, la collecte de fonds a permis de recueillir 250 000 $ et espère recueillir 500 000 $ cette année.

Alors que Partridge n’est que la deuxième personne en fauteuil roulant à accomplir cet exploit, il félicite Easter Seals de lui avoir donné la confiance et l’indépendance nécessaires pour poursuivre ses objectifs dès son plus jeune âge.

Il y a cinq endroits à travers la Colombie-Britannique où se déroulent les événements Drop Zone. Ceux-ci incluent le 7 septembre à la Guinness Tower à Vancouver, le 12 septembre à la Central City Office Tower à Surrey, le 14 septembre à la Metrotown Office Tower à Burnaby, le 19 septembre à Victoria et le 26 septembre au bâtiment Landmark 7 à Kelowna.

