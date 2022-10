Un jeune homme de 21 ans qui a poignardé et tué un intrus qui est entré par effraction dans une maison au milieu de la nuit emprisonné

Un JEUNE homme qui a poignardé et tué un intrus qui l’avait agressé chez lui en pleine nuit a été emprisonné pendant trois ans et demi par le tribunal correctionnel central.

Le juge Paul McDermott a déclaré que Dean Kerrie, 21 ans, avait le droit d’utiliser la force pour se défendre, sa famille et sa maison, mais la force qu’il a utilisée était “grossièrement” excessive étant donné que la victime, Jack Power, n’était pas armée.

Dean Kerrie a été emprisonné pendant trois ans et demi Crédit : Collins Photo Agency

La perte de Jack Power est “incalculable”, selon sa famille

Tenant compte du fait que Kerrie avait 17 ans à l’époque, qu’il avait manifesté de véritables remords et qu’il ne s’attendait ni n’avait incité à la violence dans la nuit, le juge a prononcé une peine de quatre ans et six mois avec la dernière année avec sursis de deux ans.

La peine est antidatée au 30 juin de cette année pour tenir compte du temps que Kerrie a déjà passé en détention.

Dean Kerrie, 21 ans, avec une adresse à St Brigid’s Square, Portarlington dans le comté de Laois a été jugé deux fois pour meurtre mais reconnu coupable par un jury d’homicide involontaire coupable pour avoir tué M. Power après que le défunt soit entré chez lui à Shanakiel à Dunmore East, Waterford au début heures du 26 juillet 2018.

En prononçant sa peine aujourd’hui, le juge McDermott a déclaré que dans les déclarations d’impact faites au tribunal, la famille de Jack Power avait déclaré qu’elle estimait que son fils n’avait pas de voix dans la salle d’audience.

Les procès, a déclaré le juge, se concentrent sur les règles et les preuves et offrent “un froid réconfort aux proches dont la perte est profonde et permanente”.

Il a décrit le défunt comme un « jeune homme exceptionnellement travailleur » qui aimait son travail de pêcheur et était « alimenté par les encouragements de son père ».

Il était un modèle et un compagnon amusant pour ses frères et sa perte est “incalculable”.

Il a ajouté : « Rien de ce que je fais ou dis ne soulagera cette souffrance. La peine que j’impose doit être proportionnée à la gravité de l’infraction d’homicide involontaire et également appropriée à son [Kerrie’s] conditions.”

Le procès a appris que Jack Power avait bu jusqu’au petit matin et vers 3 heures du matin, sa voiture avait été endommagée, ce qui, selon lui, avait été causé par Dean Kerrie.

Il est allé à la maison de Kerrie, a ramassé une pierre et a brisé la fenêtre avant de la maison de Kerrie. Il est ensuite entré par la porte d’entrée.

Le juge McDermott a déclaré que M. Power avait agressé Dean Kerrie dans sa chambre et qu’il avait été suggéré qu’il avait également attaqué la mère de Kerrie.

Kerrie a dit à Gardai qu’il avait trouvé un couteau à côté du lit et avait poignardé M. Power au cours de la mêlée.

Le juge McDermott a déclaré qu’il ne croyait pas que le tribunal ait entendu la vérité sur «la provenance du couteau et comment il a été trouvé, mais il s’est armé rapidement» et a utilisé le couteau.

Le juge McDermott a déclaré: «Je dois considérer la nature de ce qui s’est passé cette nuit-là.

“L’Oireachtas a reconnu la position particulière de ceux qui sont obligés de se défendre ou de défendre leurs biens contre une attaque illégale, en particulier à leur domicile.

“C’est donc une question qui doit être prise en compte lors de l’examen de la culpabilité de l’accusé.

“Ceux qui sont attaqués à la maison ont le droit d’utiliser la force et parfois la force létale pour se défendre et défendre leur maison.”