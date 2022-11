Un jeune garçon peaufine le dialogue de Raaj Kumar depuis Tiranga, Internet adore ça

Le monde d’Internet continue de nous traiter avec du contenu émotionnel ou amusant de temps en temps. Aujourd’hui, nous avons quelque chose qui vous fera mal à la mâchoire parce que c’est hilarant. La vidéo proviendrait du Bundelkhand de l’Uttar Pradesh.

Vous avez dû voir que beaucoup de films deviennent populaires grâce à leurs dialogues. Mais celui-ci concerne le dialogue d’un enfant devenu viral sur les réseaux sociaux. Le garçon parle à sa manière devant la caméra et a l’air adorable.

La vidéo commence par une question, “Kaunse school me padhte ho (Dans quelle école étudiez-vous)?” A cela, le garçon répond, “Bhagwat Prasad Memorial Intercollege, Srinath Vihar, Banda” qui est dans l’Uttar Pradesh.

La question suivante « Naam kya hai tumhara (quel est ton nom) ? À cela, le garçon répond: “Je m’appelle Vivek Kumar.”

Ensuite, ils demandent un dialogue, puis vient l’hilarant, “Na goli se, na talwaar se, banda darta hai toh baapu ki maar se. (Ni la balle ni l’épée, je n’ai peur que des coups de mon père).

La vidéo a été partagée sur YouTube et a reçu plus de 17 000 vues en quelques jours seulement. Cette vidéo de Vivek a été aimée par les gens sur les réseaux sociaux. Ils ont adoré non seulement le dialogue, mais aussi la façon dont il a été livré.

