Un jeune footballeur se remet du cancer grâce au traitement MCH

Luca Raso est guéri du cancer après avoir été traité à l’hôpital pour enfants HHS McMaster pour un cancer du rein de stade 4. Le garçon de Hamilton et sa famille partagent son histoire à l’occasion du mois de sensibilisation au cancer infantile de septembre.

En 2022, après deux ans de confinement dû à la pandémie, la vie revenait enfin à la normale pour la famille Raso.

Luca Raso, alors âgé de trois ans, était un bébé pandémique qui avait passé la majeure partie de sa jeune vie confiné à la maison avec sa famille. À l’approche de son premier jour de maternelle, le petit garçon de Hamilton était impatient de rencontrer son professeur et de se faire des amis.

« Luca allait enfin être entouré d’autres enfants », raconte sa mère Nicole Raso, qui partage son histoire à l’occasion du mois de sensibilisation au cancer infantile en septembre. « Luca n’avait pas vraiment d’amis à ce moment-là parce qu’il était très protégé à cause de la pandémie. »

Puis, une semaine avant la rentrée scolaire, Luca a été pris de violentes douleurs abdominales qui l’ont poussé à consulter son médecin de famille. Ce dernier les a immédiatement envoyés aux urgences de l’hôpital pour enfants McMaster (MCH) de Hamilton Health Sciences (HHS). Luca a été admis à l’hôpital et une série de tests a permis de diagnostiquer un cancer de la tumeur de Wilms.

« Sans le personnel de l’hôpital pour enfants McMaster, je ne sais pas comment nous aurions pu traverser cette épreuve. » — La mère de Luca, Nicole.

Qu’est-ce qu’une tumeur de Wilms ?

La maladie de Wilms est le type de tumeur cancéreuse du rein le plus courant chez les enfants et est généralement diagnostiquée chez les enfants de deux à trois ans. « Elle est très facile à traiter, même dans les cas avancés où elle s’est propagée », explique le Dr Stacey Marjerrison, l’oncologue de Luca au MCH.

Le taux de survie est élevé, même dans les cas à un stade avancé. Selon la Société canadienne du cancer, environ 96 % des enfants traités pour une tumeur de Wilms survivent.

« Pour la grande majorité des familles, nous pouvons fournir aux enfants le traitement dont ils ont besoin pour que leur cancer disparaisse et ne revienne jamais. » — Dre Stacey Marjerrison, oncologue pédiatrique à l’HME

Pas de place pour le blâme

Lorsque Marjerrison rencontre pour la première fois des parents d’enfants diagnostiqués avec un cancer, elle souligne trois points principaux :

Ils n’ont rien fait pour provoquer le cancer de leur enfant. Les enfants grandissent vite, donc leurs cellules se divisent et se multiplient rapidement. La grande majorité des cancers infantiles sont causés par une mutation de l’ADN qui se produit de manière aléatoire.

Ils n’auraient rien pu faire pour empêcher le cancer de leur enfant. Bien que les adultes puissent s’exposer à des risques accrus en raison de choix de vie comme le tabagisme ou une alimentation malsaine, le cancer infantile n’est pas causé par les mauvaises habitudes des parents ou des enfants, explique Marjerrison.

Les parents n’ont rien manqué. Le cancer peut être très difficile à détecter chez les enfants, même à un stade avancé, et la plupart des symptômes ou signes sont plus souvent dus à d’autres facteurs. Par exemple, les signes d’une tumeur de Wilms comprennent un gros ventre, que de nombreux tout-petits ont déjà. D’autres signes peuvent inclure la constipation ou des douleurs abdominales, deux maladies infantiles assez courantes.

De même, dans le cas de la leucémie, le cancer infantile le plus courant, les enfants présentent généralement de la fièvre et une pâleur, très courantes avec les virus infantiles, ainsi que des douleurs aux jambes qui peuvent également survenir lors des poussées de croissance.

Sans cancer après un traitement au MCH

On a diagnostiqué chez Luca un cancer de stade 4 qui s’était propagé au foie. Le traitement comprenait une intervention chirurgicale pour retirer le rein concerné, une radiothérapie pour cibler le cancer secondaire dans son foie et son abdomen, et une chimiothérapie pour tuer toutes les cellules cancéreuses restantes dans son corps. Maintenant guéri du cancer, il est de retour à l’école, se fait de nouveaux amis et pratique son sport préféré, le football, dès qu’il en a l’occasion.

« L’expérience la plus traumatisante à laquelle un parent puisse être confronté est de voir son enfant se battre pour sa vie », déclare Nicole, ajoutant que Marjerrison et toute l’équipe du MCH, y compris les chirurgiens, les infirmières, les travailleurs sociaux, les physiothérapeutes et les spécialistes de la vie de l’enfant, ont été une bouée de sauvetage pour leur famille.

« Sans les gens de l’hôpital pour enfants McMaster, je ne sais pas comment nous aurions pu traverser cette épreuve », déclare Nicole.

En juin 2023, Luca a sonné la cloche du MCH pour marquer la fin du traitement. « Et il vient de terminer ses examens post-traitement d’un an, qui étaient tous clairs et ne présentaient aucun signe de maladie », explique Nicole, ajoutant qu’il continue de se rendre régulièrement au MCH pour des rendez-vous de suivi.

La chimiothérapie et la radiothérapie peuvent avoir des effets à long terme, c’est pourquoi les jeunes patients atteints de cancer sont suivis à vie. Dans le cas de Luca, la radiothérapie augmente son risque de cancer de la peau et du côlon à l’âge adulte. De plus, le type de chimiothérapie qu’il a reçu pourrait affecter son cœur, c’est pourquoi il subit régulièrement des échocardiogrammes pour s’assurer qu’il fonctionne bien tout au long de sa vie.

Mais ce ne sont que des incertitudes. Pour l’instant, il est un élève heureux en première année, qui se fait de nouveaux amis et qui joue au foot. « Il jouerait au foot 24 heures sur 24 s’il le pouvait », dit Nicole.

Des nouvelles encourageantes

À l’échelle provinciale, plus de 80 % des enfants diagnostiqués d’un cancer infantile sont guéris et deviennent des survivants à long terme.

Quand les gens découvrent ce que fait Marjerrison dans la vie, la réponse la plus courante est : « Je ne pourrais jamais faire votre travail, ce serait trop triste. » Mais en réalité, son travail est porteur d’espoir, comme le montre ce taux de survie élevé.

« Pour la grande majorité des familles, nous pouvons offrir aux enfants le traitement dont ils ont besoin pour que leur cancer disparaisse et ne réapparaisse jamais », explique-t-elle. « Et en plus d’atteindre des taux de survie à long terme impressionnants, la qualité de vie des survivants s’est également améliorée au fil des ans. »

Même si cela mérite d’être célébré, il est également important de se souvenir des 20 % de familles dont les enfants rechutent et décèdent.

C’est ce qui pousse Marjerrison, ses collègues et les chercheurs du HHS à continuer de s’efforcer d’obtenir des taux de survie encore meilleurs et moins d’effets secondaires à long terme pour tous les cancers infantiles grâce à des recherches menant à de meilleurs traitements et remèdes.

Innovation et progrès

Considérez les progrès réalisés depuis l’apparition de la chimiothérapie dans les années 1950, explique Marjerrison, qui est également chercheuse sur le cancer.

« Les progrès ont été époustouflants. Nous sommes passés de la chimiothérapie conventionnelle, qui fonctionne bien pour tuer les cellules cancéreuses, mais peut également nuire à d’autres cellules à division rapide, à la possibilité d’associer ces traitements à des innovations telles que les traitements ciblés et les immunothérapies comme la thérapie cellulaire CAR-T. »

Des thérapies ciblées sont actuellement mises au point pour de nombreux types de cancer afin de reconnaître des protéines spécifiques contenues uniquement dans ces cellules cancéreuses, les tuant ainsi, tout en laissant les cellules saines tranquilles. L’immunothérapie est un type de traitement contre le cancer qui aide le système immunitaire d’une personne à lutter contre le cancer. La thérapie par cellules CAR-T est une immunothérapie qui consiste à modifier les cellules T d’un patient en laboratoire afin qu’elles ciblent et attaquent uniquement ses cellules cancéreuses.

« Il y a une innovation et un changement constants, et il y a tellement de choses à apprendre, c’est pourquoi je suis si passionnée par les soins et la recherche sur le cancer pédiatrique », déclare Marjerrison.

Payer en avant

Luca et sa famille sont également passionnés par l’amélioration de la vie des jeunes patients atteints de cancer. Ils ont récolté près de 21 000 $ pour Fondation HHS en soutien à MCH, notamment en vendant des kits de décoration de biscuits et des t-shirts, en organisant des ventes de pâtisseries et en installant un stand de glaces.

Parallèlement, l’hôpital reçoit également un soutien provincial pour l’aider à prendre de l’expansion. Grâce aux récents investissements provinciaux visant à élargir les soins de santé pédiatriques, l’équipe d’oncologie pédiatrique de l’HME s’est concentrée sur la croissance du programme pour mieux répondre à la demande, notamment en ajoutant des postes hautement spécialisés. L’ajout de ces experts contribue à réduire les temps d’attente pour des services importants, par exemple en augmentant de 50 % les évaluations neuropsychologiques.

« Nous avons appris beaucoup de choses sur la vie grâce à Luca », déclare Nicole, ajoutant qu’il est un grand frère formidable pour Olivia, âgée de trois ans. « C’est un être humain phénoménal, et nous sommes heureux, en tant que famille, de le transmettre en collectant des fonds pour MCH. »

