Un jeune entrepreneur d’Oakdale lance une entreprise de bracelets

Kinzlee Page a un bel avenir devant elle. Cette élève de quatrième année de 10 ans de l’école primaire Magnolia d’Oakdale embrasse son esprit d’entreprise et il est bien accueilli.

Sa nouvelle entreprise « Brace Yourself », qui a été lancée fin août, a non seulement été un succès dans toute la communauté, mais elle a connu un tel succès au cours des deux premiers mois que sa mère Heather a dû intervenir et l’aider.

« Elle le demandait depuis des mois », a expliqué la mère du jeune, Heather Page, à propos de sa fille souhaitant démarrer une petite entreprise, ajoutant que « nous nous disions non, c’est beaucoup ».

Même si de nombreux membres de la communauté se sont familiarisés avec ses créations élastiques, ils ne savent peut-être pas comment tout a commencé.

Selon la mère du fondateur de l’entreprise, Kinzlee a commencé à enfiler des bracelets à la main alors qu’elle se remettait d’une opération chirurgicale à l’hôpital pour enfants UCSF. Une procédure visant à corriger une complication qu’elle a eue depuis sa naissance a laissé Kinzlee à l’hôpital pendant cinq jours pour se rétablir, puis elle a passé encore deux semaines hors de l’école.

Cherchant des moyens d’occuper leur fille énergique, ses parents ont investi dans un kit de perles.

« Elle demandait et demandait et finalement nous avons pensé, allons-y », a partagé Heather à propos du désir de sa fille de faire de ce passe-temps une entreprise. « Nous pensions juste que ça allait être une petite chose et maintenant, ça a juste décollé. »

Avec une variété de tailles de bracelets, de la taille bébé à la taille plus, et à un prix allant de 3 $ à 5 $, les créations de la jeune fille de 10 ans ont vu leurs ventes monter en flèche au cours de son premier mois d’activité.

Les ventes ont commencé avec une commande de 50 pièces des Oakdale High School Sports Boosters, qui ont été vendues du premier coup. Selon Heather, les bracelets sur le thème de Mustang ont été vendus au Corral sur le campus du lycée trois fois au total, avec des pages de commandes supplémentaires arrivant.

« Elle a vendu trois fois son billet au match de football », a déclaré Heather.

Consciente du besoin de rapidité et d’efficacité peu après le décollage de l’entreprise, la famille a investi dans un Bead Spinner pour répondre à la demande.

La créatrice du bracelet a partagé qu’elle s’inspirait des différentes couleurs, saisons ainsi que des vacances.

« Nous avons également fabriqué des bracelets d’Halloween et les avons offerts à Poppy’s Place », a déclaré Kinzlee.

Le jeune entrepreneur dispose désormais également d’un espace de vente au détail dans ce magasin de consignation local, au 1214 W. F St., Oakdale.

Alors que les affaires continuent de bien se porter, la mère Heather assure le suivi des commandes pour aider sa fille à rester sur la bonne voie. L’argent gagné grâce à ses créations est principalement versé sur un compte d’épargne, mais permet également l’achat occasionnel de jouets.

«J’adore aider», a déclaré Heather. « Je suis heureux de la voir réussir. »

Les personnes intéressées par les créations Brace Yourself de Kinzlee peuvent les retrouver et passer commande via Facebook ou Instagram.