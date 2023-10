Un jeune entraîneur de football de 43 ans décède après être tombé malade alors qu’il rentrait au Royaume-Uni, laissant sa femme et ses enfants au cœur brisé « dévastés »

Un entraîneur de football des JEUNES est décédé après être tombé malade sur un vol long-courrier domicile au Royaume-Uni.

Les hommages affluent pour son père « bien-aimé » Matt Milne, 43 ans, qui aurait souffert d’un caillot de sang veineux profond dans la jambe alors qu’il revenait de Singapour.

L’entraîneur de football des jeunes, Matt Milne, est décédé à l’âge de 43 ans.

Le programmeur logiciel de Whitstable, dans le Kent, n’a pas pu être réanimé malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux hors service à bord de l’avion.

Matt était entraîneur de l’équipe des moins de 14 ans pour le club de football de la ville et était extrêmement populaire auprès des jeunes joueurs.

Il dirigeait également un bar dans la ville côtière du Kent.

Mercredi, Francesca, la femme de Matt, a déclaré qu’elle et leurs enfants, Will, 13 ans, et Annabel, dix ans, étaient « complètement dévastés ».

« Matt était tout simplement un mari et un père extraordinaire », a déclaré Francesca à KentOnline.

« Il n’avait jamais eu de problèmes de santé et était raisonnablement en forme, donc cela a été un énorme choc. »

Le couple, qui s’est rencontré en première année à l’Université de Manchester il y a 25 ans, devait célébrer son 19e anniversaire de mariage dimanche prochain.