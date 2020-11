Un jeune dirigeant d’un réseau massif de chantage sexuel “ sans précédent dans l’histoire ” en ligne est condamné à 40 ans de prison sud-coréenne

Le dirigeant de 25 ans d’un réseau de chantage sexuel en ligne a été condamné à 40 ans de prison en Corée du Sud après avoir été reconnu coupable d’avoir contraint au moins 74 femmes, dont 16 mineures, à fournir des images sexuelles d’elles-mêmes.

Cho Ju-bin, condamné jeudi, était à la tête de l’une des plus grandes opérations de chantage en ligne au monde. Les procureurs ont initialement demandé une condamnation à perpétuité pour Cho, qualifiant ses crimes “Sans précédent dans l’histoire.”

«L’accusé a attiré et menacé plusieurs victimes de diverses manières pour produire de la pornographie et l’a distribuée pendant longtemps à de nombreuses personnes», le juge a déclaré à propos du modus operandi de Cho, selon l’agence de presse Yonhap, ajoutant: «Il a notamment infligé des dommages irrémédiables à de nombreuses victimes en publiant leur identité.»

Dans ce que les autorités ont décrit comme «Asservissement virtuel», Cho obligeait ses dizaines de victimes à partager des photos et des vidéos sexuelles de plus en plus explicites, dégradantes et parfois violentes d’eux-mêmes. Le criminel, surnommé en ligne «baksa» (coréen pour «médecin»), distribuait alors le matériel aux membres de son salon de discussion «Baksabang» sur l’application de messagerie Telegram.

Les associés de Cho «Baksabang» ont été condamnés à une peine de prison de sept à quinze ans.

Le “ médecin ” pratiquait depuis mai 2019 jusqu’en février de cette année et a été condamné par le tribunal du district central de Séoul pour avoir enfreint les lois pénales et de protection de l’enfance, a rapporté Yonhap.

“Merci d’avoir mis un frein à la vie d’un diable qui ne pouvait pas être arrêté,” le jeune cerveau criminel a déclaré à propos de sa propre peine de 40 ans, ajoutant: «Je m’excuse auprès de ceux qui ont été blessés par moi.»

En plus d’avoir écopé de décennies de prison, Cho a également été condamné à une amende de 10,64 millions de wons coréens (9600 dollars) et portera un bracelet de surveillance pendant 30 ans après sa libération.

L’affaire très médiatisée de Cho a suscité l’indignation dans tout le pays, les citoyens exhortant les autorités à poursuivre non seulement les organisateurs de “ Baksabang ”, mais également les clients du réseau, qui ont collectivement payé 1,5 million de wons (1,360 USD) pour le contenu sexuel illégal. Le verdict final a suscité des réactions mitigées de la part du public, certains louant sa dureté et d’autres affirmant que la punition n’était pas assez dure.

Les forces de l’ordre sud-coréennes ont arrêté 124 suspects et 18 exploitants de forums de discussion, dont Cho, à la suite de crimes sexuels similaires qui ont eu lieu l’année dernière.

