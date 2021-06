Un jeune de Lucknow meurt après n’avoir pas trouvé de lit d’hôpital, des amis font don de matériel médical en mémoire

Un groupe de jeunes hommes, qui avaient perdu leur ami à cause de Covid, ont mis leur argent en commun et ont fait don de trois lits et d’un fauteuil roulant au centre de santé communautaire (CSC) de Gudamba, l’hôpital gouvernemental le plus proche de la maison du défunt. Avadh Dixit, analyste de données dans une entreprise basée aux États-Unis, est décédé à l’âge de 30 ans parce qu’il n’avait pas pu obtenir un lit d’hôpital à temps. Il était venu à Lucknow pendant le récent couvre-feu corona pour voir sa famille mais a été infecté par Covid. La douleur de sa mort prématurée a poussé ses amis à faire quelque chose pour le secteur de la santé.

« L’état d’Avadh se détériorait et il n’a pas eu de lit d’hôpital. Au moment où il a été admis à l’hôpital d’Indiranagar, il était critique et est décédé le 24 avril », a déclaré son ami Anshul Mehrotra, un photographe.

Dixit était malade depuis 10 jours. Ses amis lui ont envoyé des médicaments mais n’ont pas pu le sauver.

« Avadh était mon ami le plus proche. Nous étions comme des frères, partageant chaque souvenir depuis l’enfance. Ce geste de notre part pourrait réduire la douleur de ne pas pouvoir voir notre ami dans ses derniers jours », a déclaré Mehrotra.

Aditya Anand, une autre amie, a déclaré : « Notre don n’est pas énorme mais comme nous, tout le monde peut prendre des mini-étapes pour renforcer notre système de santé. Avant la troisième vague, les gens devraient faire de leur mieux pour soutenir notre infrastructure de santé. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici