Un jeune de 22 ans devient viral pour avoir partagé un cauchemar d’escroquerie à l’emploi et des drapeaux rouges

Mais l’exaltation s’est rapidement estompée lorsqu’elle a reçu un message de son nouvel employeur : avant de commencer, elle devait acheter son propre ordinateur portable et son téléphone professionnel sur un portail d’entreprise, et ils lui envoyaient un chèque pour couvrir les frais. Lorsque le chèque est arrivé par la poste, la sonnette d’alarme a retenti.

L’offre d’emploi a marqué un tournant: “J’étais au plus bas et j’avais l’impression d’être sur le point de faire de bonnes choses”, a déclaré le diplômé de l’Université de Towson, âgé de 22 ans, à CNBC Make It.

Callie Heim était ravie de commencer son travail de marketing chez Waymo, la société de voitures autonomes à la mode, plus tôt cet été. Elle avait eu une année difficile – sa mère est décédée récemment, elle est revenue à la maison et elle s’adaptait à la vie après l’université.

Heim décrit l’expérience comme humiliante et un coup à sa confiance. Elle s’est également sentie gênée que la nouvelle pour laquelle elle était si excitée et qu’elle partageait largement avec ses amis et sa famille ne soit pas réelle. “Je suis passé d’excité à dévasté en un mois”, dit Heim.

Heureusement, Heim s’est rendu compte de l’arnaque une fois le chèque arrivé (“ça avait l’air tellement retouché”, dit-elle) et avant qu’elle n’envoie de l’argent aux escrocs. Mais elle a dû fermer immédiatement son compte bancaire compromis et geler sa ligne de crédit.

En réalité, c’est ce qu’on appelle un arnaque aux faux chèques , où les escrocs espèrent que vous leur enverrez de l’argent et que vous vous « rembourserez » avec un chèque sans provision. Parfois, ils enverront d’abord un chèque, vous diront de le déposer et espèrent que vous achèterez votre équipement (en réalité, envoyez-leur de l’argent) avant que le chèque ne rebondisse.

Après quelques conversations supplémentaires, Heim a rempli des formulaires d’emploi, a soumis une numérisation de son permis de conduire et a envoyé ses informations bancaires pour se préparer au dépôt direct. Ensuite, on lui a dit qu’elle devrait acheter son équipement domestique à l’avance et qu’elle serait remboursée plus tard.

Dans une série de vidéos TikTok devenues virales depuis, Heim raconte comment elle a postulé au poste via la fonction “Easy Apply” de LinkedIn et a traversé ce qui semblait être un processus d’entretien normal, voire prometteur. Tout d’abord, elle a répondu à quelques questions sur son expérience en marketing via Wire, une application de messagerie cryptée qu’elle a été invitée à télécharger (un drapeau rouge, dit-elle maintenant).

Les arnaques à l’emploi prennent une variété de formes : Les mauvais acteurs pourraient se faire passer pour une agence de recrutement ou d’intérim et exiger des frais pour leurs services ; répertorier les faux achats mystères, les emplois gouvernementaux ou postaux ; ou publier des escroqueries de réexpédition et de requalification sur la fausse promesse de gagner de l’argent à domicile.

Les escroqueries liées à l’emploi ont été un problème persistant, mais ont augmenté en 2020 alors que les criminels profitaient des personnes qui avaient perdu leur travail à cause de Covid, Rhonda Perkins, avocate et chef de cabinet de la Division des pratiques marketing de la FTC, a déclaré à CNBC Make It en juin.

Les Américains ont été escroqués de 86 millions de dollars en raison de fausses affaires et de faux emplois opportunités au deuxième trimestre 2022, selon le Commission fédérale du commerce . Les gens ont signalé près de 21 600 incidents d’escroqueries commerciales et d’opportunités d’emploi au cours de cette période, dont environ un tiers ont entraîné une perte financière.

“Il est tentant d’utiliser la fonction “Easy Apply” de LinkedIn pour postuler rapidement à un tas d’emplois, mais si vous prenez le temps d’écrire vos lettres de motivation et de contacter directement l’entreprise, vous aurez peut-être plus de succès”, ajoute Heim.

Vous pouvez également contacter directement l’employeur, en utilisant les informations que vous avez trouvées par vous-même (par exemple, pas un e-mail ou un numéro de téléphone qui vous a été fourni via un message non sollicité), pour vérifier la légitimité de l’emploi et comment postuler.

Allez un peu plus loin en recherchant le nom de l’entreprise ou de la personne qui vous contacte, ainsi que les mots “arnaque”, “examen” ou “plainte”, dit Perkins. Exécutez l’entreprise ou l’agence de recrutement via le répertoire du Better Business Bureau.

Si vous voyez ou perdez de l’argent à cause d’une arnaque à l’emploi, Perkins vous conseille de le signaler à la FTC à ReportFraud.ftc.gov. Et si vous craignez d’être victime d’un vol d’identité, vous pouvez le signaler et obtenir un plan de récupération personnalisé auprès de la FTC à IdentityTheft.gov.

LinkedIn propose de nombreuses ressources pour aider les demandeurs d’emploi repérer et éviter les arnaques, notamment en prenant des précautions supplémentaires pour les emplois à domicile. Un porte-parole de LinkedIn a déclaré que les faux profils et les activités frauduleuses sont contraires à ses politiques d’utilisation, et que la plate-forme utilise des « défenses automatisées et manuelles » pour détecter et traiter les violations. “Chaque fois que nous trouvons de tels matériaux, nous nous efforçons de les éliminer rapidement et investissons constamment dans de nouvelles façons d’améliorer la détection. Nous encourager les membres à signaler tout ce qui ne semble pas correct, afin que nous puissions enquêter.”

Wire, l’application de messagerie, dit qu’il est au courant les fraudeurs utilisent l’application pour des escroqueries liées au travail. Il rappelle aux candidats qu’il ne faut jamais leur demander d’acheter leur propre équipement de travail et qu’en cas de doute, ils doivent contacter un cadre supérieur de l’entreprise pour demander s’il s’agit de pratiques commerciales standard.

Waymo dit que tous les entretiens avec l’entreprise sont “menés en personne ou par vidéoconférence et jamais par e-mail, Telegram ou d’autres plateformes”, et note les meilleures pratiques sur sa page d’embauche, selon une déclaration fournie à CNBC Make It. “Nous travaillons également avec des experts en cybercriminalité et alertons les services anti-fraude des sites de carrière lorsque nous découvrons des comptes frauduleux, dans le but de les faire supprimer le plus rapidement possible.”

Heim se sent bien de partager son histoire maintenant. “Mes amis et moi en plaisantons maintenant, mais à l’époque, c’était un coup dur pour ma confiance et mon ego.” Sa confiance est revenue maintenant qu’elle a quelques pistes d’emploi en main (certains recruteurs ont même tendu la main en réponse à ses vidéos) et soutenue par des réponses positives indiquant qu’elle a fait une différence.

“Les gens sont venus me voir et m’ont dit : ‘Oh mon dieu, j’étais justement sur l’application Wire ce matin en train d’interviewer pour un emploi. Maintenant, j’ai bloqué et supprimé ce numéro.’ Entendre que je les ai aidés me fait du bien”, dit Heim.

Vérifier:

Les Américains ont perdu 68 millions de dollars à cause des escroqueries à l’emploi cette année – voici ce qu’il faut rechercher

Le meilleur avantage RTO dont personne ne parle ? Potins de bureau

“C’est une question d’équité et de respect”: la Californie pourrait bientôt adopter une nouvelle loi sur la transparence des salaires

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire