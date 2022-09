La police a porté des accusations contre un jeune homme de Vancouver un an après que deux étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique ont été frappés et tués par un conducteur alors qu’ils se trouvaient sur un trottoir près du campus.

Tim Carl Robert Goerner, 22 ans, est accusé de conduite avec facultés affaiblies et dangereuse causant la mort.

Le 26 septembre 2021 vers 1 h 46, Evan Smith et Emily Selwood, 18 ans, marchaient le long du trottoir de North West Marine Drive près du campus de l’UBC lorsqu’ils ont été frappés. Ils ont été déclarés morts sur les lieux et un homme de 21 ans – vraisemblablement Goerner – a été arrêté sur place. Il a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures.

En réponse au dépôt d’accusations jeudi (8 septembre), les familles d’Evan et d’Emily ont publié des déclarations.

“Laissez-nous vous dire que rien ne vous prépare à la notification du décès de votre enfant, en particulier celui qui était si évitable”, ont déclaré les parents d’Emily, Laurie et Duncan Selwood. « L’espoir de notre famille est que l’individu responsable sera traduit en justice sur la base des faits et des preuves avec une condamnation réussie ; cependant, cela ne ramènera pas Emily et Evan.

Emily étudiait les sciences sociales à l’UBC au moment de son décès. Elle a grandi sur l’île de Vancouver et est diplômée de la St. Michaels University School dans le Grand Victoria où elle a ramé. Ses parents disent qu’elle aimait le plein air et passer du temps avec sa famille et ses amis.

« Emily était une fille, une sœur et une amie loyale et aimante. Sa lumière brillante nous manquera », ont déclaré ses parents.

Evan fréquentait l’UBC en tant qu’étudiant de l’extérieur de la province de l’Ontario, étudiant les sciences appliquées et l’ingénierie. Ses parents l’avaient déposé à l’école trois semaines seulement avant qu’il ne soit tué.

“Dans ce moment terrible, à cause de la décision délibérée de quelqu’un de conduire après avoir bu, les plans, les rêves et les objectifs de notre fils ne se réaliseront jamais. Cet acte odieux d’égoïsme et de stupidité a fait de notre pire cauchemar une réalité », ont déclaré ses parents Debbie O’Day-Smith et Adam Smith dans leur propre déclaration.

Comme Emily, Evan était aussi un amoureux du plein air. Ses parents ont dit qu’il aimait l’escalade, le camping et le canotage. Il a également été bénévole auprès de Scouts Canada et batteur.

“C’était un ami fidèle et un fils et un frère merveilleux. Son attitude positive, sa compétitivité ludique et son humilité ont marqué tous ceux qu’il a rencontrés. Nous ne pourrions être plus fiers du jeune homme qu’il est devenu », ont déclaré ses parents.

« Dans les jours à venir, nous espérons une condamnation réussie contre le suspect. Cependant, peu importe le résultat, nos cœurs seront brisés à jamais.

Le procès de Goerner sera entendu au palais de justice provincial de Richmond.

