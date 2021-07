Un jeune de 22 ans a été arrêté lors de piratages de Twitter, TikTok et Snapchat.

Un homme de 22 ans a été arrêté mercredi en Espagne dans le cadre du piratage de plus de 100 comptes Twitter en juillet dernier, devenant ainsi la quatrième personne inculpée dans l’incident qui a conduit à la fermeture temporaire du service de médias sociaux.

L’homme, Joseph O’Connor, est accusé aux États-Unis de piratage, d’extorsion et de cyberharcèlement dans la violation de Twitter et est accusé de piratages du compte TikTok du créateur populaire Addison Rae Easterling et du compte Snapchat de l’actrice Bella Thorne, a déclaré le ministère de la Justice.

L’incident sur Twitter a commencé lorsque les pirates se sont connectés l’année dernière à un forum en ligne axé sur l’achat et la vente de noms d’utilisateurs rares, ont déclaré certaines des personnes impliquées au New York Times à l’époque. Ils ont ensuite fait irruption dans les systèmes de Twitter en incitant les employés à fournir des informations de connexion, selon des documents juridiques. Les pirates ont utilisé un outil administratif pour s’emparer de comptes appartenant à des personnalités politiques et à des célébrités, dont l’ancien président Barack Obama, Kanye West et Elon Musk, utilisant les comptes pour mener une escroquerie Bitcoin, selon les documents.

Graham Ivan Clark, un jeune de 18 ans qui, selon les procureurs, était le « cerveau » du piratage de Twitter, a plaidé coupable à des accusations de fraude en mars devant un tribunal de Floride et a accepté de purger trois ans de prison pour mineurs. Deux autres, Mason Sheppard et Nima Fazeli, ont été arrêtés et accusés d’avoir servi d’intermédiaire à M. Clark pour vendre les comptes Twitter.