Un homme de 21 ans a été rappelé comme un « esprit effronté et une âme douce » par des amis et sa famille après avoir été prétendument renversé par une voiture le jour du Nouvel An.

Henry Jennings était sur le boulevard Maroochydore à Maroochydore, sur la Sunshine Coast, à 1h30 du matin vendredi.

Un conducteur de 25 ans aurait été au volant d’une berline Mazda avant qu’elle ne heurte M. Jennings.

Les ambulanciers paramédicaux ont reçu des appels selon lesquels un homme était inconscient sur la route avant leur arrivée sur les lieux et n’ont pas réussi à le faire revivre.

Il y a à peine quelques semaines, M. Jennings avait terminé la troisième année d’un diplôme en commerce à St Lucia, à Brisbane, avant de retourner dans sa ville natale, a rapporté Courier Mail.

Sa famille a demandé la confidentialité alors qu’elle pleurait la perte de leur fils bien-aimé tandis que des amis proches se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à M. Jennings, affirmant qu’il était comme « un fils et un frère ».

«On se souviendra toujours de vous comme de la vie de chaque réunion sociale, et vous serez toujours« un sur un million »de tout le monde», a écrit une personne.

«Tu étais vraiment le meilleur ami de tout le monde. Et tu étais comme un fils et un frère pour nous.

« Pris bien trop tôt, nous sommes tous tellement dévastés et navrés.

«Mais tu voles haut maintenant ma chérie et tu sais que tu es et que tu seras toujours la lumière des yeux de ta mère et de ton père.

Le Matthew Flinders Anglican College, que M. Jennings a fréquenté au lycée, a également rendu hommage à son ancien élève.

« Nos pensées vont à la famille, aux amis et à la classe de 2017 alors que nous pleurons la perte du vieux Flinderian Henry Jennings, décédé ce matin. »

Des amis proches se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à M. Jennings après sa mort le jour du Nouvel An

Un ancien enseignant a déclaré qu’ils se souvenaient que M. Jennings était toujours prêt à rire.

«On se souviendra de vous pour votre sourire incroyable et votre sens de l’humour incroyable. Q6 a été rempli de rire à cause de vous.

L’école a invité ses anciens pairs à assister à une veillée aux chandelles pour M. Jennings samedi matin.

Le chauffeur présumé de 25 ans s’est livré à la police vendredi matin.

Il a été accusé de conduite dangereuse d’un véhicule causant la mort et de quitter les lieux de l’incident sans obtenir d’aide.

Il comparaîtra à Maroochydore Magistrates Court le 22 janvier.