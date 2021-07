Un jeune de 21 ans de la famille des maçons du Gujarat obtient un siège à l’IIT Kharagpur

Pour les enfants des quartiers défavorisés en Inde, atteindre l’enseignement supérieur est souvent impossible. Mais Sukram Baberia est quelqu’un qui s’est battu contre toutes les difficultés pour obtenir une éducation appropriée et maintenant il a également obtenu un siège dans l’un des instituts les plus prestigieux du pays, l’IIT Kharapur. Ayant grandi dans une famille de maçons, pour Sukram, cela pouvait sembler une tâche inaccessible, mais le jeune a écrit son propre destin en rêvant grand et aujourd’hui, il a parcouru un long chemin depuis qu’il a soulevé des briques pour aider ses parents sur les chantiers de construction à Ahmedabad. . Originaire d’un village tribal du Dahod du Gujarat, Sukram va maintenant étudier la MTech en biotechnologie agricole.

En grandissant, il a étudié dans une école publique jusqu’à la classe 8, puis a obtenu une bourse dans une école de l’aide jusqu’à la classe 10. Par la suite, il a été admis au pensionnat d’Adarsh, géré par le gouvernement de l’État à Dahod. Et en 2017, l’adolescent s’est inscrit à l’Institut de biotechnologie Aspee Shakilam de l’Université d’agriculture Navsari à Surat pour des études supérieures, a rapporté le Times of India.

Encouragé par son frère aîné, Ho poursuit également un diplôme en technologie de laboratoire médical, Sukram s’est intéressé à la science et aujourd’hui son travail acharné a porté ses fruits. Il a aussi trois sœurs.

Sukram a continué à aider ses parents sur le chantier de construction jusqu’à l’obtention de son diplôme sur lequel il a commencé à se concentrer sur ses études.

« Je n’ai pas suivi de cours ni de coaching pour les examens et je me suis préparé tout seul », a-t-il déclaré à TOI.

Sukram espère poursuivre ses recherches et même obtenir un doctorat après avoir terminé ses études à l’IIT Kharagpur.

Il y a eu beaucoup d’histoires aussi inspirantes de jeunes scénarisant des histoires à succès. Parmi eux se trouve également l’histoire inspirante de Ranjith Ramachandran, professeur adjoint à l’IIM-Ranchi a une histoire inspirante. À un moment donné, il avait pensé abandonner l’université à un moment donné, étant donné la situation financière de sa famille. Mais au lieu d’abandonner, il a accepté un travail de veilleur de nuit. Il a ensuite fait un doctorat à l’IIT Madras.

