Un jeune de 19 ans tué dans la fusillade du Mall of America dans le Minnesota

Un adolescent a été tué lors d’une fusillade au Mall of America vendredi qui a envoyé des clients effrayés du plus grand centre commercial du pays dans une course juste avant le week-end de vacances, a annoncé la police.

Le chef de la police de Bloomington, Booker Hodges, a déclaré que la victime était un homme de 19 ans. La veste d’un passant a également été effleurée par une balle lors de la fusillade à l’emplacement Nordstrom du centre commercial.

Il semble y avoir eu une sorte d’altercation entre deux groupes et, à un moment donné, quelqu’un a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs fois sur la victime, a déclaré le chef. L’incident entier a duré environ 30 secondes.

Hodges a exhorté le tireur et les autres personnes impliquées dans la bagarre à se rendre à la police.

“Nous allons vous attraper, nous allons vous enfermer et vous allez avoir une combinaison orange”, a-t-il déclaré. “C’est juste une question de quand ça va arriver.”

Il a également mis en garde les gens contre le fait d’aider les suspects à éviter l’arrestation.

“Si quelqu’un aide ces gens, je veux dire leur acheter un Happy Meal, les emmener”, a déclaré le chef visiblement bouleversé. “Nous allons vous enfermer avec eux.”

Le centre commercial devrait rouvrir samedi, mais le magasin Nordstrom restera fermé, a déclaré Hodges.

Centre commercial envisageant d’ajouter des détecteurs de métaux

Depuis son ouverture en 1992, le centre commercial est une destination touristique et un lieu de rassemblement communautaire. Il interdit les armes à feu sur les lieux, mais les acheteurs n’ont généralement pas été obligés de passer par des détecteurs de métaux. Le centre commercial a déclaré en octobre qu’il testait un “système de détection d’armes” à l’une de ses entrées.

Hodges a déclaré que le centre commercial évaluait en permanence ses mesures de sécurité, y compris la possibilité d’ajouter des détecteurs de métaux.

Deux premiers intervenants et une ambulance sont vus à l’entrée de Nordstrom au Mall of America. Le centre commercial est le plus grand des États-Unis (Kerem Yücel/Radio publique du Minnesota/Associated Press)

La police n’a pas identifié l’homme qui a été tué, mais Hodges a déclaré que lui et le maire de Bloomington, Tim Busse, avaient parlé aux proches de la victime vendredi soir.

“La famille ici – je me sens vraiment mal pour eux”, a déclaré Hodges. “Leur dernière semaine avant Noël et maintenant ils doivent enterrer l’un de leurs proches.”

La vidéosurveillance du centre commercial a montré que l’altercation entre les deux groupes – estimée à cinq à neuf personnes – a éclaté en une bagarre avant qu’une personne ne sorte une arme à feu et n’ouvre le feu, a déclaré le chef.

“Nous ne savons pas pourquoi c’est arrivé ou ce qui s’est passé”, a déclaré Hodges.

Un officier de police de Bloomington à proximité – l’un des 16 en poste au centre commercial vendredi – a entendu les coups de feu vers 19 h 50 CT. L’officier a essayé des mesures de sauvetage mais la victime est décédée.

Le verrouillage a duré environ une heure avant que le centre commercial ne tweete que les acheteurs étaient envoyés à l’extérieur. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des acheteurs se cachant dans des magasins, et une annonce dans le centre commercial a averti les gens de se mettre à l’abri. Certaines vidéos montrent des acheteurs courant pour se mettre à l’abri après avoir entendu une forte détonation.

La fusillade signalée survient alors que les centres commerciaux et les centres commerciaux à travers les États-Unis voient un afflux de clients quelques jours avant Noël.

“Nous pensions qu’ils ne faisaient que déconner”

Jenny Hefty de Sioux Falls, SD, et sa fille de 16 ans venaient de descendre de l’escalator jusqu’au deuxième étage du centre commercial, devant le magasin Nordstrom, lorsque les gens ont commencé à courir vers eux et à crier. Sa fille a cru entendre des coups de feu, contrairement à Hefty.

“Au début, nous pensions qu’ils ne faisaient que déconner”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press vendredi soir. “C’était comme ‘pourquoi tous ces enfants courent à côté de nous?”‘

Depuis son ouverture en 1992, le centre commercial est une destination touristique et un lieu de rassemblement communautaire. (Kerem Yücel/Radio publique du Minnesota/Associated Press)

Les détaillants ont commencé à fermer leurs portes et son mari leur a dit de courir alors que des gardes armés se précipitaient vers Nordstrom, où Hefty avait essayé du parfum environ 20 minutes plus tôt.

Le trio a couru jusqu’à leur hôtel dans le complexe du centre commercial et a tenté frénétiquement de joindre la fille de 18 ans du couple, son fils de 21 ans et leurs amis sur leurs téléphones portables. Ils avaient été enfermés dans des magasins ou emmenés dans des endroits plus sûrs pendant la fermeture du centre commercial.

La famille, qui voyage souvent les quatre heures jusqu’au centre commercial, était en ville samedi pour le match de football des Vikings du Minnesota contre les Giants de New York.

“Bien sûr, nous voulions venir tôt et faire des achats de Noël”, a déclaré Hefty.

Les Giants séjournaient dans un hôtel adjacent au centre commercial. Pat Hanlon, vice-président exécutif des communications de l’équipe, a déclaré qu’il pensait que certains joueurs se trouvaient dans le centre commercial au moment de la fusillade.

“Tout le monde est de retour à l’hôtel et compte maintenant”, a déclaré Hanlon vendredi soir.

Le centre commercial a été fermé en août après qu’une fusillade signalée dans le complexe commercial de la banlieue de Minneapolis a envoyé des acheteurs courir pour se mettre à l’abri, et deux personnes ont été blessées le soir du Nouvel An dernier lors d’une apparente altercation.

Les représentants de la ville de Bloomington et de Nordstrom n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.