Un jeune de 18 ans gagne 10 000 roupies après avoir dévoré l’énorme ‘Maharaja Thali’ à Guwahati

Nicolas Kipgen, un jeune de 18 ans de Manipur, a visité un centre commercial à Guwahati la semaine dernière sans aucune idée de ce qui allait se passer. Il est tombé sur un défi pour terminer un repas dans un temps stipulé. Le hic ? Surnommé le ‘Maharaja Thali’, il se compose de deux morceaux de naan, d’une assiette d’ailes tandoori épicées, d’un bol de poulet afghan, d’une assiette de poulet 65, d’un verre de lassi sucré, de chach, de mojito, de quatre bols de raïta et de deux sortes de desserts. Le temps pour terminer tout cela n’est que de 45 minutes. Le gagnant rentre chez lui avec Rs 10 000.

Ce n’est pas vraiment la faim qui a tenté Nicolas de relever le défi, mais le défi lui-même. Depuis le lancement du restaurant, de nombreuses personnes ont essayé et échoué. « J’ai relevé le défi car cela m’excitait. J’ai terminé tout le cours de Maharaja Thali en 28 minutes et 30 secondes. Le biryani était délicieux et je me sentais bien », a déclaré Nicholas.

Akash Hazarika, propriétaire du point de vente, était ravi de la réussite de Nicholas. “Je suis super content que quelqu’un ait réussi le défi et en si peu de temps”, a-t-il déclaré.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’un jeune garçon relève le défi et utilise une cuillère. Nous l’avons couronné pour son exploit. Il a demandé une glace après avoir fini toute la nourriture dans le thali. Maintenant, nous avons le défi Bullet. Ici la liste est plus exhaustive et la durée est de 60 minutes. Celui qui le termine peut repartir avec un vélo Bullet. Si cela est fait, nous lancerons le Thar Challenge », a déclaré Hazarika.

De tels concours alimentaires ne sont pas nouveaux en Inde. Par exemple, en janvier, Gonda, dans l’Uttar Pradesh, a assisté à un événement amusant où un policier a mangé 60 “puris” en une seule séance et a remporté le concours “Bada Khana” organisé dans la ligne de police de réserve de Gonda.

Le concours ‘Bada Khana’ a eu lieu avant le défilé des nouvelles recrues de la police et le concours est un ancien dans lequel les nouveaux et les anciens policiers prennent un repas ensemble. Dans le cadre de ce concours, ceux qui mangent le plus de puris sont honorés.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici