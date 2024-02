Un jeune de 17 ans présumé « tapeur en série » a été inculpé après que la police a déclaré qu’il avait proféré des menaces dans tout le pays.

CNN

—



Un « tapette en série » de 17 ans originaire de Californie serait responsable de centaines d’incidents de frappe et d’alertes à la bombe à travers les États-Unis et fait maintenant face à des accusations en Floride, selon une requête en détention provisoire.

Alan Filion a été extradé vers la Floride le 30 janvier pour faire face à des accusations d’écrasement dans une mosquée, selon le bureau du procureur de l’État du comté de Seminole.

Swatting fait un faux rapport à la police dans le but de les attirer vers un endroit en disant qu’un crime violent a eu lieu ou est en cours.

Filion a menacé de procéder à une fusillade massive à la mosquée Masjid Al Hayy à Sanford, en Floride, lors d’un appel téléphonique aux forces de l’ordre en mai 2023, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Seminole.

Lors de l’appel, Filion a déclaré qu’il était en possession d’une arme de poing et d’engins explosifs, précise le communiqué. Dans un appel au 911 diffusé par le département, l’appelant dit qu’il va « commettre une fusillade de masse au nom de Satan ». Des coups de feu sont entendus dans l’enregistrement.

Environ 30 agents des forces de l’ordre se sont rendus à la mosquée, a indiqué le bureau du shérif.

Filion a également ciblé des écoles secondaires, des collèges historiquement noirs, des mosquées, des bureaux et des agents du FBI, et a menacé de bombarder des bases militaires et le Pentagone, le bureau du procureur de l’État, dans un dossier déposé au tribunal.

Le bureau du shérif du comté de Seminole a déclaré que les agents chargés de l’application des lois avaient travaillé avec le FBI et le ministère de la Justice pour suivre l’appel au 911 de la mosquée au domicile de Filion à Lancaster, en Californie.

Le bureau du shérif a déclaré que l’adolescent avait créé plusieurs comptes sur des sites Web proposant des services d’écrasement et que « diverses adresses IP connectées à ces comptes » conduisaient à son adresse personnelle.

En juillet 2023, les autorités ont déclaré avoir exécuté un mandat de perquisition au domicile de Filion. Il a été arrêté le 18 janvier.

Filion a été accusé en tant qu’adulte et fait face à trois accusations criminelles de fausse déclaration et à une accusation criminelle d’utilisation illégale d’un appareil de communication bidirectionnelle. Chaque accusation l’accuse d’avoir commis ces actes en facilitant ou en favorisant un acte de terrorisme et en faisant preuve de préjugés.

Dossiers judiciaires Filion a plaidé non coupable et demeure en détention. Un avocat le représentant a refusé de commenter à CNN.

« L’écrasement est un crime périlleux et insensé, qui met des vies innocentes dans des situations dangereuses et draine de précieuses ressources. La réponse substantielle des forces de l’ordre dans cette affaire d’écrasement souligne notre engagement indéfectible envers la sécurité communautaire et la responsabilisation des contrevenants, quel que soit l’endroit où ils se trouvent », a déclaré le shérif du comté de Seminole, Dennis Lemma.

« Ne vous y trompez pas, nous continuerons à travailler sans relâche en collaboration avec nos partenaires policiers et judiciaires pour appréhender les auteurs d’écrasements. »