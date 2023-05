Un jeune de 17 ans porté disparu à Mendota – Shaw Local

Une adolescente de 17 ans a été portée disparue à Mendota, selon la police.

Jaylin N. Trahan a été vu pour la dernière fois dimanche matin dans le bloc 400 de la Cinquième Avenue à Mendota, selon la police.

Elle portait un pantalon de survêtement vert menthe et un sweat à capuche rouge. Elle mesure 5 pieds 2 pouces, pèse 140 livres et a les cheveux noirs roux. Ses cheveux sont plus courts que sur la photo fournie.

La police a déclaré que Trahan se trouverait dans une ville autour de la région de Mendota.

Si vous avez des informations sur les allées et venues de Trahan, contactez le service de police de Mendota au 815-539-9931.