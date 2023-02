Un jeune de 16 ans viole une femme de 58 ans, puis la tue avec une faucille : les flics

Un garçon de 16 ans aurait violé une femme de 58 ans et l’aurait assassinée en la bâillonnant et en la frappant brutalement dans le district de Rewa du Madhya Pradesh, un crime soupçonné d’avoir été victime d’un vol de téléphone portable il y a deux ans, a annoncé la police dimanche. .

L’incident s’est produit dans la nuit du 30 janvier dans le village de Kailashpuri sous les limites du poste de police d’Hanumana.

Le garçon lui aurait fourré un sac en plastique et un chiffon dans la bouche, l’aurait traînée dans une partie en construction du bâtiment où elle résidait, lui aurait frappé la tête et d’autres parties du corps avec une faucille et aurait également blessé ses parties intimes avec un bâton, a déclaré un responsable.

La famille de la femme avait accusé le garçon d’avoir volé un téléphone portable il y a deux ans et le garçon voulait se venger, a-t-il dit.

Le surintendant supplémentaire de la police (ASP), Vivek Lal, a déclaré qu’une information avait été reçue le 1er février selon laquelle le corps d’une femme de 58 ans gisait dans un bâtiment en construction.

La police et l’équipe médico-légale sont arrivées sur les lieux et il a été découvert que la femme avait été brutalement assassinée par une personne non identifiée, a-t-il déclaré.

Sur la base des dénonciations des informateurs et de l’enquête, la police s’est concentrée sur le garçon vivant dans son quartier.

Les membres de la famille de la femme ont également exprimé des soupçons sur le garçon, qui avait l’habitude de venir chez eux pour regarder la télévision il y a deux ans, a déclaré le responsable.

Sa famille l’avait alors accusé d’avoir volé un téléphone portable, ce qui a conduit à l’inimitié entre le garçon et la famille, a indiqué la police.

Le garçon voulait se venger en raison de l’embarras auquel il était confronté dans le village suite à l’accusation de vol, a déclaré le responsable.

Le 30 janvier, alors que le fils et le mari de la victime étaient absents, le garçon est entré chez elle. Il aurait maîtrisé la femme qui dormait sur un lit de camp et quand elle a essayé de crier, il lui a fourré un sac en polyéthylène et un chiffon dans la bouche, a déclaré le responsable de la police.

Il a ensuite attaché un sac en plastique sur son visage à l’aide d’une corde et d’un fil et l’a traînée dans une partie en construction du bâtiment, a déclaré Lal.

Après l’avoir attachée à une porte, le garçon aurait frappé la femme à plusieurs reprises et l’aurait violée lorsqu’elle serait devenue immobile après avoir été étouffée, a déclaré le responsable.

Il a également frappé la tête, les mains, la gorge et la poitrine de la victime avec une faucille et a blessé ses parties intimes avec un bâton, a déclaré Lal.

Le garçon s’est ensuite enfui après avoir emporté 1 000 roupies en espèces et des bijoux conservés dans la maison de la femme, a-t-il déclaré.

“Après avoir été détenu, le garçon a reconnu le crime lors de son interrogatoire”, a déclaré le responsable.

Il a été envoyé dans un foyer pour mineurs et une affaire a été enregistrée contre lui en vertu de diverses sections du Code pénal indien, notamment 302 (meurtre), 376 (viol), 460 (intrusion cachée ou cambriolage de nuit), 380 (vol) et 201. (entraînant la disparition de preuves d’une infraction), a ajouté la police.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)