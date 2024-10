Un jeune de 15 ans accusé du meurtre de ses parents et de ses trois frères et sœurs dans leur maison de l’État de Washington

Un garçon de 15 ans accusé de tuant ses parents et ses trois frères et sœurs leur a tiré dessus, puis a appelé la police pour affirmer que l’une des victimes avait tué sa famille puis lui-même à leur domicile dans l’État de Washington, selon des documents judiciaires.

Le garçon, que NBC News ne nomme pas en raison de son âge, a été inculpé jeudi de cinq chefs de meurtre et d’un chef de tentative de meurtre lors des meurtres de lundi matin à Fall City.

Deux adultes et trois enfants – âgés de 7, 9 et 13 ans – ont été retrouvés morts lundi peu avant 5 heures du matin après qu’une fusillade a été signalée dans une maison du quartier de Lake Alice Road à Fall City, à environ 25 miles à l’est de Seattle.

Une sœur de 11 ans qui a été abattue mais a survécu en faisant le mort a réussi à s’échapper de la maison par une fenêtre et s’est rendue chez un voisin, a écrit un détective du shérif du comté de King dans un affidavit.

Elle a été hospitalisée et a obtenu son congé, a déclaré jeudi un porte-parole du Harborview Medical Center à Seattle.

Le garçon de 15 ans a été arrêté le jour de la fusillade et était détenu jeudi dans un centre de détention pour mineurs.

Les six chefs d’accusation ont été déposés avec la désignation qu’il s’agit d’actes de violence domestique, a indiqué le bureau du procureur. Le compte de tentative de meurtre comporte une amélioration en matière d’armes à feu, ce qui permet une peine plus lourde si le garçon est reconnu coupable.

Vers 4 h 55 du matin lundi, le jeune de 15 ans a appelé le bureau du shérif du comté de King et a affirmé que le jeune de 13 ans qui avait été tué « avait tiré sur toute ma famille et s’était suicidé aussi », a écrit un détective du shérif dans un communiqué. déclaration de cause probable.

Les enquêteurs affirment que cette affirmation est fausse et que l’adolescent a monté la scène pour accuser l’une des victimes, a écrit le détective Aaron Thompson dans le document.

La sœur survivante, âgée de 11 ans, a déclaré à la police que son frère de 15 ans avait tiré sur elle et sa famille avec une arme de poing Glock qui appartenait à leur père, indique la déclaration de cause probable.

Elle a déclaré aux enquêteurs que l’adolescent lui avait tiré dessus, puis avait quitté la pièce et qu’elle avait entendu quelqu’un crier « stop » et « au secours » avant de s’enfuir, a écrit le détective.

Amy Parker et Molly Campera, qui représentent le jeune de 15 ans, ont déclaré mardi lors de sa première comparution devant le tribunal que « la loi présume que notre client est innocent de ces accusations ». Ils l’ont qualifié de « garçon de 15 ans qui aime le vélo de montagne et la pêche et qui n’a aucun antécédent criminel ».

« Je rappelle à tout le monde qu’il ne s’agit pas de faits prouvés, mais simplement d’allégations, et que la loi présume que notre client est innocent de ces accusations », ont-ils déclaré.

Lors de sa comparution devant le tribunal mardi, l’adolescent a renoncé à son droit de comparaître et a reçu l’ordre de n’avoir aucun contact avec son frère ou sa sœur survivant.

Les membres de la famille n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

Un voisin a déclaré à KING of Seattle, affilié à NBC, que le couple enseignait leurs enfants à la maison et que ceux-ci étaient bien connus et actifs dans la communauté.

Le père de la famille a été blessé par balle à quatre reprises et la mère a été blessée par balle à deux reprises, selon la cause probable. Les trois enfants ont également été abattus.

Les preuves semblent montrer que le suspect « a systématiquement assassiné sa mère, son père, ses deux frères et sa sœur, et a tenté d’assassiner son autre sœur », a écrit Thompson, le détective du shérif, dans la déclaration de cause probable.

Le suspect « a ensuite mis en scène la scène avant l’arrivée des premiers intervenants » pour faire croire que la victime, âgée de 13 ans, a commis les meurtres et s’est suicidée, a écrit le détective.

Sarah Perry, membre du conseil du comté de King, a qualifié la fusillade de « situation terrible ».

« Mon cœur souffre pour les vies perdues et pour tous ceux qui luttent actuellement pour donner un sens à cette perte », a-t-elle déclaré. dit sur Facebook cette semaine.

Le père de l’adolescent travaillait comme ingénieur électricien pour Hargis Engineers, a indiqué la société.

« Nous sommes aveuglés et attristés par les événements tragiques qui ont entraîné la perte d’un collègue, mentor et ami respecté, ainsi que la perte de membres de notre famille immédiate », a déclaré la société dans un communiqué. « Le leadership et la vision de cet homme faisaient partie intégrante de notre cabinet, et il nous manquera beaucoup. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues survivants pendant cette période difficile.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com