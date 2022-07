Un jeune de 13 ans admis à l’école de médecine

Une jeune fille de 13 ans a été acceptée dans un programme de faculté de médecine un an seulement après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires.

Alena Analeigh Wicker a récemment partagé la nouvelle sur Instagram avec ses plus de 20 000 abonnés.

“J’ai travaillé si dur pour atteindre mes objectifs et vivre mes rêves. Maman, j’ai réussi”, a posté l’adolescente sous une photo de sa lettre d’acceptation du programme.

Elle a été acceptée dans le programme d’assurance précoce Burroughs Wellcome Scholars de l’Université de l’Alabama à la Heersink School of Medicine de Birmingham, a confirmé l’école dans une déclaration à CNN.

Le programme est un partenariat entre la faculté de médecine et HBCU à travers l’Alabama, et il offre une acceptation précoce aux étudiants qui remplissent les conditions d’acceptation et d’inscription, selon leur site Web.

Alena a posté sur Instagram qu’elle avait obtenu son diplôme d’études secondaires l’année dernière à l’âge de 12 ans, et elle a déjà accumulé une liste de réalisations impressionnantes.

Dans une interview avec le Washington Post, elle a déclaré : “Je suis toujours une adolescente normale de 13 ans.”

Mais pas tout à fait. Elle est actuellement étudiante à la fois à l’Arizona State University et à l’Oakwood University et obtient deux diplômes de premier cycle distincts en sciences biologiques, selon le Washington Post.

Et pourtant, comment fait-elle tout cela à un si jeune âge ?

“J’ai juste d’excellentes compétences en gestion du temps et je suis très disciplinée”, a-t-elle déclaré au Washington Post.

Elle a également créé “The Brown STEM Girl”, pour engager, responsabiliser et éduquer les filles de couleur dans les STEM – science, technologie, ingénierie et mathématiques, selon son site Web.

La Brown STEM Girl Foundation rend hommage à l’héritage de Katherine Johnson, pionnière des mathématiciens afro-américains à la NASA.

Alena tient le public informé de son voyage, en publiant sur sa page Instagram et Facebook, où elle exprime son amour et sa passion pour les STEM, la NASA et les Legos.

La mère d’Alena a déclaré au Washington Post qu’elle avait remarqué l’intellect de sa fille depuis que le passionné de science était un tout-petit.

“Alena était douée”, a déclaré sa mère, Daphne McQuarter. “C’était juste comment elle faisait les choses et à quel point elle était avancée. Elle lisait des chapitres.”