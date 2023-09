Un jeune de 12 ans devient champion de golf de Nouvelle-Zélande après avoir joué seulement 3 tours

Bayleigh Teepa-Tarau, jouant avec des clubs empruntés et portant des baskets de basket-ball, a remporté la médaille d’or au golf de neuf trous aux Jeux de l’Association of Intermediate and Middle Schools (AIMS), l’événement sportif le plus prestigieux du pays pour les 11 à 13 ans. vieux. En tant que débutant, il ne disposait même pas d’un handicap de score, un indice qui évalue un joueur en fonction de ses performances récentes (il en a acquis un lors de la compétition).

« Je suis heureux d’être arrivé premier, d’avoir de bons coéquipiers et de me faire de nouveaux amis », a déclaré Bayleigh lors d’un appel vidéo, plutôt calme mais rayonnant lorsqu’il parlait de golf.

Bayleigh a également aidé son école à remporter le titre par équipe la semaine dernière, la première victoire de groupe AIMS dans n’importe quel sport pour son école depuis 2008. Pour le deuxième tour, Bayleigh a marqué 25 points sur neuf trous, et pour le dernier trou, Bayleigh s’est approché à quelques centimètres de un aigle (mettre la balle dans le trou en deux coups sous le par) — des exploits extraordinaires pour quelqu’un qui a commencé à jouer il y a six mois mais qui s’est entraîné moins de 50 heures au total.

L’école Taneatua, où étudie Bayleigh, n’a pas envoyé d’équipe aux AIMS Games depuis plus d’une décennie en raison de contraintes budgétaires. Cette année, une subvention du conseil d’administration de l’école est arrivée à la dernière minute, permettant à trois golfeurs, dont Bayleigh, et à une équipe de netball de 11 membres de participer aux jeux. (Trois autres golfeurs n’ont pas réussi à se qualifier en raison d’un manque de fonds.)

Avec un budget serré pour l’entraînement aux tournois, Wiremu a emprunté des clubs de golf à son beau-frère et à ses amis golfeurs pour Bayleigh et une poignée de coéquipiers. Wiremu a conduit les enfants dans une camionnette scolaire jusqu’à un terrain de golf à 15 minutes de là pour trois tours complets d’entraînement, chacun d’une durée d’environ trois heures.

« De toute évidence, Bayleigh ne connaît pas les aspects techniques du golf. Son jeu consiste simplement à intervenir et à frapper la balle. C’est donc à peu près ce qu’il fait », a déclaré Wiremu. « Il ne s’inquiète pas de savoir s’il a réussi un mauvais ou un bon tir ou s’il lui faut trop de temps pour réussir le tir. Il adore ce sport et je pense que cette passion seule le pousse à jouer du bon golf.

Une tâche plus difficile pour Wiremu était de gagner la confiance de Bayleigh et de « le sortir de sa coquille ».

Toute la famille – ses parents, son jeune frère et ses grands-parents, qui vivent ensemble à Taneatua, une ville ouvrière de moins de 1 000 habitants sur la côte nord de l’île du Nord – s’est présentée aux parties de golf de l’AIMS et a suivi dans une charrette pour applaudir. pour Bayleigh. Ses parents – Hemi Tarau et Pare Teepa – ainsi que les enseignants et le personnel de l’école de Bayleigh qui regardaient les matchs étaient « super émus et super fiers » du garçon, a déclaré Wiremu.