Un jeune crée des sons incroyablement relaxants à l’aide d’armes à feu, de fusils et de lance-roquettes

Des gouttes de pluie sur une vitre, le bruit d’un ruisseau qui coule, le chant des oiseaux et le rythme des vagues de l’océan – ce sont tous des sons que les gens trouvent apaisants et auxquels il est facile de s’endormir. La réponse des méridiens sensoriels autonomes ou ASMR prend un niveau supérieur. Il existe des tonnes de vidéos en ligne où les créateurs prennent le micro, parlent d’une manière douce et apaisante, faisant parfois même des sons à l’aide de claviers, de pinceaux, de fruits, etc. Les sons évoquant l’ASMR créent apparemment une sensation de picotement et aident également certaines personnes à dormir. Un homme, cependant, a décidé d’aller à l’extrême, en faisant des sons en utilisant des armes mortelles pour créer des sons relaxants.

Dans un tweet viral avec plus de 7 millions de vues, un jeune est vu avec ce qui ressemble à un lance-roquettes et un micro. Il tapote l’extrémité arrière de l’arme puis la déplace. L’arme frappe la lumière située assez près du montage. Quelques secondes plus tard, une fausse explosion se fait entendre. L’homme semble avoir plusieurs autres vidéos similaires à celle-ci sur YouTube. Ils comportent tous des titres comme “Insane Rocket Launcher Sounds For Sleep”.

Les flux ASMR ont évolué pic.twitter.com/3O4hW5RsIG — Dexerto (@Dexerto) 21 octobre 2022

La chaîne YouTube du jeune homme, ASMR Rich, comprend de nombreuses vidéos créant des sons impliquant l’utilisation d’un “pistolet doré”, d’un fusil de sniper et d’autres armes pour “sommeil et détente”.

La vidéo a laissé les internautes bouche bée. Il semble y avoir un consensus sur le fait que cela est loin d’être suffisamment relaxant pour s’endormir. L’affiche originale, Dexerto, écrivait que “les sons insensés des armes à feu pour le sommeil et la relaxation” doivent être les 3 chaînes de mots les plus folles jamais réunies”.

Les utilisateurs des médias sociaux ne savent pas à qui ces vidéos sont destinées.

qui dort et se détend avec ça pic.twitter.com/gATQlQUpcb — ciro (@cirouk_) 21 octobre 2022

Il semble cependant y avoir des admirateurs. Par exemple, une personne a déclaré avoir « écouté sans ironie certaines de ces vidéos ».

J’ai écouté certains d’entre eux sans ironie 💀 – Zach (@flare_63) 21 octobre 2022

Un autre a accepté, disant qu’il pensait que les vidéos étaient bonnes aussi. Cependant, il semble que la plupart des internautes n’apprécient probablement pas les vidéos pour dormir.

