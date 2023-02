Un jeune couple qui a dansé dans une vidéo virale a été condamné à une longue peine de prison en Iran – National

Un jeune couple en Iran a été arrêté et emprisonné après avoir publié une vidéo d’eux-mêmes dansant ensemble devant la tour Azadi (Liberté) de Téhéran.

Astiyazh Haghighi, 21 ans, et son fiancé Amir Mohammad Ahmadi, 22 ans, tous deux influents Instagram populaires en Iran, ont été reconnus coupables de promotion de la corruption et de trouble à la sécurité nationale, des militants ont rapporté mardi.

La vidéo de novembre 2022, qui a peut-être conduit à leur arrestation, montrait Haghighi sans son foulard en public, au mépris des lois iraniennes sur la moralité. À un moment de la vidéo, Ahmadi soulève sa fiancée dans les airs avec ses longs cheveux flottants. Les femmes ne sont pas non plus autorisées à danser en public.

Capture d’écran d’une vidéo virale montrant un jeune couple dansant devant la tour Azadi en Iran.

Selon Militants des droits de l’homme en Iran (HRA), un groupe qui a suivi de près le mouvement de protestation du pays, les deux hommes ont été condamnés à 10 ans et six mois de prison pour « promotion de la corruption et de la prostitution, collusion contre la sécurité nationale et propagande contre l’establishment ».

d’Iran Mizan L’agence de presse affirme cependant qu’ils ont été condamnés à cinq ans de prison pour avoir utilisé les médias sociaux pour inciter à des émeutes. On ne sait pas comment la divergence entre ces deux rapports est survenue.

La vidéo originale du couple dansant a depuis été supprimée des réseaux sociaux, ainsi que leurs deux comptes Instagram. Mais des copies des vidéos ont fait surface et sont maintenant largement diffusées sur les réseaux sociaux.

Bien que le couple n’ait pas explicitement lié leur danse au mouvement de protestation en cours en Iran, la vidéo a été utilisée pour mettre en évidence les libertés pour lesquelles les manifestants antigouvernementaux se battent.

Capture d’écran d’une vidéo virale montrant un jeune couple dansant devant la tour Azadi en Iran.

Depuis septembre, les autorités iraniennes ont cherché à réprimer les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédée en garde à vue après avoir été arrêtée pour avoir enfreint les lois sur le port du foulard. Alors que les protestations étaient initialement centrées sur les lois restrictives de l’Iran sur la moralité, elles se sont depuis étendues aux appels à un changement de régime.

Les militants disent qu’au moins 16 personnes ont été condamnées à mort lors d’audiences à huis clos pour des accusations liées aux manifestations. Au moins 517 manifestants ont été tués et plus de 19 200 personnes ont été arrêtées, selon HRA. Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de décompte officiel des personnes tuées ou détenues.

La HRA affirme que Haghighi et Ahmadi ont été privés d’avocats après leur arrestation, citant des membres de leur famille, et leurs tentatives d’obtenir une caution pour leurs proches ont été rejetées. Les militants affirment également qu’il leur a été interdit d’utiliser les réseaux sociaux et de quitter le pays pendant deux ans.

Avant leur arrestation, le couple comptait près de deux millions de personnes sur les réseaux sociaux.

La tour futuriste Azadi dans la capitale iranienne a été ouverte sous le règne du dernier shah, Mohammad Reza Pahlavi, au début des années 1970 pour commémorer les 2 500 ans de l’empire perse. Elle s’appelait à l’origine la tour Shahyad (à la mémoire du Shah), mais a été renommée après l’éviction du shah et la création de la république islamique en 1979.

L’architecte de la tour, membre de la foi bahá’íe persécutée, vit désormais en exil.

— avec des fichiers de l’Associated Press

