Un jeune couple iranien condamné à 10 ans de prison pour une danse considérée comme un acte de « défi »

Capture d’écran via Instagram/Astiyazh Haghighi|Zhatis

Amir Ahmadi et sa compagne Astiyazh Haghighi.

Le couple iranien Astiyazh Haghighi et Amir Mohammad Ahmadi purgerait une peine de 10 ans de prison.

Ils ont été arrêtés pour avoir dansé sur une place historique considérée comme l’un des sites de manifestations anti-gouvernementales en Iran.

Astiyazh ne portait pas de foulard (hijab) conformément à la loi du pays.

Le couple iranien Astiyazh Haghighi et Amir Mohammad Ahmadi a été emprisonné pour avoir publié une vidéo d’eux-mêmes en train de danser sur une place historique considérée comme l’un des sites de manifestations anti-gouvernementales en Iran.

Vice-monde a partagé une vidéo Instagram d’Astiyazh, 21 ans, et Amir, 22 ans, montrant le couple heureux d’être l’un autour de l’autre pendant qu’ils dansent.

Cependant, selon la loi iranienne, il s’agissait d’une infraction pénale. Ils ont chacun été condamnés à 10 ans et demi pour avoir posté cette vidéo. Les Israël fois a rapporté qu’Astiyazh ne portait pas de foulard (hijab) – au mépris des règles strictes de la république islamique pour les femmes – alors que les femmes ne sont pas autorisées à danser en public en Iran, encore moins avec un homme.

Selon Vice World, le lieu où la vidéo de danse a été filmée, qui se traduit par “Place de la Liberté”, est un épicentre historique des manifestations en Iran, que les Iraniens pro-gouvernementaux utilisent également pour commémorer la révolution iranienne de 1979.

Le média Iran Wire a déclaré que le jeune couple était accusé d’avoir “encouragé la corruption, le rassemblement et la collusion pour perturber la sécurité nationale et diffuser de la propagande” contre la République islamique le 29 janvier. “Ils se sont vu refuser l’accès à un avocat et leur demande de libération sous caution a également été refusée”, a rapporté Vice World.

Fil iranien rapporte qu’ils ont également été interdits de mener des activités en ligne et de quitter l’Iran pendant deux ans après avoir purgé leur peine de prison.

Les deux sont des créateurs de contenu sur Instagram et ils partagent d’autres contenus où ils dansent ou rejouent. D’autres utilisateurs de médias sociaux sont solidaires depuis leur incarcération en novembre.

Sources : Vice World, Iran Wire, Israel Times