Un jeune couple condamné à une décennie de prison pour avoir dansé innocemment dans la rue en Iran

UN JEUNE couple iranien a été condamné à une décennie de prison après qu’une vidéo d’eux dansant en public a été mise en ligne.

Les deux tourtereaux ont été arrêtés le 10 novembre après que les autorités ont vu les clips et ont depuis été accusés de crimes odieux contre le gouvernement iranien.

On peut voir le couple insouciant danser après la tombée de la nuit Crédit : CEN

Le couple adoré risque une lourde peine de prison pour la jolie vidéo Crédit : @zhatiis/CEN

Astiyazh Haghighi, 21 ans, et Amir Mohammad Ahmadi, 22 ans, ont écopé chacun de 10 ans et demi de prison pour “corruption sur terre et incitation à la prostitution”.

La vidéo montre le couple en train de s’embrasser, avec des bâtiments de la ville qui brillent en arrière-plan.

Ils tournent ensuite avant qu’Amir plonge Astiyazh dans un mouvement de danse audacieux, partageant un moment adorable.

Le couple dansait sur la place de la Liberté, à Téhéran, dans le cadre des manifestations nationales visant à faire tomber le régime impitoyable.

Les blogueurs en ligne sont également accusés de “perturber la sécurité nationale” en partageant la vidéo de danse innocente.

Selon les médias locaux, Amir et Astiyazh ont été arrêtés le 1er novembre et battus par des agents en civil.

Les deux hommes n’ont pas été autorisés à avoir des avocats lors de leurs audiences ultérieures et leurs demandes de libération sous caution ont été rejetées.

Leurs familles auraient subi des pressions pour ne pas parler de leur arrestation de peur d’être elles-mêmes arrêtées.

L’Iran a été impitoyable dans sa répression des manifestations depuis la mort le 16 septembre de Jina Mahsa Amini, 22 ans.

La jeune femme a été interpellée par la police des mœurs pour avoir porté son hijab “de manière abusive”, et violemment battue sous leur garde à vue.

Elle a succombé à ses blessures trois jours après son arrestation, déclenchant la révolution la plus importante et la plus passionnée que le régime iranien ait connue depuis 1979.

La répression du gouvernement contre les manifestations a fait plus de 520 morts et près de 20 000 arrestations, selon des militants.

Quatre hommes ont été brutalement exécutés depuis que le gouvernement a commencé ses techniques barbares de torture et d’arrestation l’année dernière.

Le système judiciaire iranien a été critiqué par des groupes de défense des droits de l’homme pour forcer des aveux et offrir des “procès fictifs” à des personnes largement considérées comme innocentes.

De nombreux manifestants continuent de publier sur les réseaux sociaux des vidéos d’eux-mêmes arrachant leur foulard pour défier directement les fanatiques mollahs au pouvoir.

Le guide suprême de l’Iran, Ali Khamenei, continue de blâmer les “groupes terroristes séparatistes” pour avoir attisé la violence à travers le pays.

Les blogueurs ont souvent publié du contenu sur leur relation en ligne Crédit : CEN

Le procès du couple a été qualifié de tromperie Crédit : @zhatiis/CEN