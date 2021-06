Un jeune brise le capot d’une Porsche Carrera GT de 800 000 £ avec une clé en plein jour dans le Kent

Un JEUNESSE a été vu en train de briser le capot d’une Porsche Carrera GT de 800 000 £ avec une clé en plein jour dans des images choquantes.

L’adolescent se tient au sommet du véhicule et le frappe à plusieurs reprises avec une clé à douille en métal lors de l’attaque incroyable contre la voiture de sport de luxe.

Le survêtement gris vêtu d’une ado se rend spectaculairement en ville sur la Porsche Carrera GT noire Crédit : Date limite

Les images montrent le trio rôdant autour des deux voitures de sport de luxe avant que le jeune ne commence l’attaque Crédit : Date limite

Le spectateur stupéfait Ryan Hambrook n’en croyait pas ses yeux lorsqu’il a filmé l’incident en rentrant du travail dans le Kent vendredi.

Le travailleur de drainage de 28 ans s’est arrêté pour enregistrer l’incident, pensant que le propriétaire mécontent pourrait le vouloir comme preuve.

La vidéo montre un jeune homme accompagné d’un homme et d’une femme plus âgés, debout à côté de ce qui semble être une Porsche Cayman rouge et une Carrera GT noire.

Le jeune homme reçoit l’outil à main de l’homme plus âgé et commence à briser sans relâche le capot de la superbe voiture de sport.

En plus des bosses dans la carrosserie, ce sera sûrement une brèche substantielle dans le solde bancaire de quelqu’un – car la voiture classique, qui coûtait 330 000 £ neuve, peut désormais aller jusqu’à 800 000 £ après que les modèles ont cessé d’être fabriqués en 2007 .

L’adolescent était entraîné par un homme et une femme plus âgés sur l’endroit où frapper Crédit : Date limite

Il est allé en ville sur la carrosserie avec une clé à douille en métal Crédit : Date limite

L’homme plus âgé semble même guider l’adolescent non identifié, vêtu d’un survêtement gris, où frapper le véhicule alors qu’il continue de se rendre traumatisant en ville en voiture.

Il continue le dénigrement scandaleux avec vim et vigueur pendant environ 50 secondes avant de rendre la clé à son mentor plus âgé.

L’amateur de voitures Ryan peut être entendu en train de soupirer : « Oh non ! Qu’est-ce que tu fais ?! » alors qu’il regarde le chef-d’œuvre allemand se faire battre en plein jour.

Il a ensuite partagé son enregistrement sur Facebook ce soir-là dans un article, écrivant: « F ***. Folkestone Road. »

Ryan a déclaré au Sun Online: « Je rentrais du travail en voiture et j’ai vu le gars plus âgé se tenir au sommet de la voiture en train de la heurter, j’ai supposé qu’il ne possédait pas la voiture et le propriétaire voudrait autant de preuves qu’il en avait besoin, l’ai filmé jusqu’à ce que j’obtienne suffisamment de preuves, puis je suis rentré chez moi.

Ryan Hambrook a repéré l’incident choquant en rentrant du travail Crédit : Date limite

« J’ai été choqué de voir cela se produire, ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours.

« Folkestone Road n’est pas le meilleur des quartiers mais je n’ai jamais rien vu de tel. J’ai juste pensé que vous ne voyez pas ça tous les jours. »

La publication a maintenant attiré des centaines de commentaires, de likes et de partages d’utilisateurs de Facebook qui ont partagé leurs opinions partagées sur le fracas de la supercar.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont émis l’hypothèse que c’était le propriétaire de la voiture qui encourageait les dégâts, les habitants affirmant plus tard que le véhicule avait été découvert abandonné au bord d’une route.

Les utilisateurs des médias sociaux ont suggéré un certain nombre de motifs pour le dénigrement Crédit : Date limite

« Wow, chaque coup me fait mal à l’âme! » l’un d’eux a dit, tandis que certains ont suggéré que le propriétaire de la Porsche cabossée aurait pu être après une fausse réclamation d’assurance.

Un habitant a commenté : « Donc, les gens qui passaient devant, pas un seul n’a même regardé. Sommes-nous tellement habitués à ce comportement à Douvres que les gens ne clignent même pas des yeux ?

« Épouvantable. Viens faire ça à ma voiture espèce de petit cul, tu vas porter ce poteau sur ton cul ! »

Un autre a plaisanté: « Je pense qu’il pourrait avoir quelques égratignures. »

« Bravo Ryan Hambrook pour l’enregistrement de ça. Trop de gens se détournent parce qu’ils sont faibles. C’est de la racaille, j’espère qu’ils ont été reconnus », a écrit l’un d’eux.

Un commentateur a même prétendu être l’agresseur avec une rancune contre Porsche dans la section des commentaires et a écrit: « Tout le monde se taisait, il m’a dit de le faire, c’était sa voiture. »

« Il a dit qu’il voulait juste que l’avant soit brisé pour que je puisse mettre une nouvelle fibre de verre dessus. Et j’ai sauté partout sur le capot la première fois. »

On ne sait pas s’il est le jeune dans la vidéo.

Les habitants étaient furieux de l’attaque en plein jour Crédit : Date limite