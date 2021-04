Le boxeur jordanien de 19 ans, Rashed Al-Swaisat, est décédé lundi soir dans un hôpital de Kielce, en Pologne, après avoir été blessé à la tête pendant 11 jours à la suite d’un combat aux Championnats du monde de boxe jeunesse AIBA, qui se sont récemment terminés.

L’Inde était devenue la nation la plus titrée du tournoi, remportant huit médailles d’or et trois de bronze, suivie de la Russie, qui avait trois médailles d’or, cinq d’argent et trois de bronze.

Al-Swaisat a été admis à l’hôpital le 16 avril et a subi une opération au cerveau après s’être effondré au troisième tour de la compétition des moins de 81 kg contre l’Estonien Anton Winogradow.

Le Comité olympique jordanien (JOC) a publié une photo du boxeur avec un message de condoléances disant: «Le Comité olympique jordanien exprime sa profonde tristesse et sa profonde douleur suite au décès du joueur de l’équipe nationale de boxe pour la catégorie jeunesse, Rashid Al-Swaisat, qui s’est déplacé à la merci de Dieu Tout-Puissant lundi soir à la suite d’une blessure qu’il a subie lors de son combat du vendredi 16 avril en soirée aux Championnats du Monde de la Jeunesse. «

«Le JOC, représenté par son président, Son Altesse le prince Faisal bin Al Hussein, et des membres du conseil d’administration et de la famille sportive jordanienne, a pleuré le défunt Al-Swaisat, donc il offre ses sincères condoléances et sympathie pour sa famille, ses collègues et amis, et implore Dieu sa capacité à embrasser le défunt avec l’étendue de sa miséricorde et de sa satisfaction. «

Le JOC a également changé ses photos de profil sur les réseaux sociaux en une version noir et blanc de son logo.

L’Association internationale de boxe (AIBA) a exprimé ses condoléances pour ce décès en disant: «C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Rashed Al-Swaisat de Jordanie, qui avait été admis à l’hôpital le 16 avril suite à son combat lors des YWCH de l’AIBA. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses coéquipiers, à qui nous offrons nos sincères condoléances. «

