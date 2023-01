Un jeune athlète représentera Revelstoke aux Jeux olympiques spéciaux d’hiver de la Colombie-Britannique

L’un des jeunes athlètes inspirants de Revelstoke se prépare à se représenter lui-même et sa communauté sur la scène provinciale aux Jeux olympiques spéciaux d’hiver de la Colombie-Britannique de 2023 à Kamloops le mois prochain.

Yorke Parkin est une skieuse de 14 ans de Revelstoke qui vit avec le syndrome de Noonan, une maladie génétique presque inconnue qui affecte chaque personne différemment. Malgré tous les défis supplémentaires auxquels Yorke est confronté, il adore aller vite, franchir les portes et faire la course. Il skie depuis environ huit ans et a appris à skier grâce au Revelstoke Ski Club.

“Yorke a été extrêmement occupé à s’entraîner pour ces Jeux provinciaux”, a déclaré Special Olympics BC dans un communiqué de presse. “Il a été occupé à s’entraîner en slalom et bientôt il commencera le Super G et le GS. Il skie quatre fois par semaine et va au gymnase trois à quatre fois par semaine. Yorke participe également à d’autres sports Special Olympics.

Pour se qualifier pour les jeux, Yorke a participé aux qualifications régionales de ski alpin Special Olympics BC à Sasquatch Mountain à Chilliwack le 13 mars 2022 et a terminé à la première place de sa catégorie, devant des athlètes trois et quatre fois son âge.

L’entraîneur de Yorke, Saige Beaumont, l’accompagnera aux matchs.

Les Jeux olympiques spéciaux d’hiver de la Colombie-Britannique de 2023 reviennent pour la première fois en quatre ans et se tiendront à Kamloops du 2 au 4 février. Les jeux offrent aux athlètes ayant une déficience intellectuelle l’occasion de se mettre en vedette, de renouer avec des amis et être célébrés pour leurs capacités.

Les événements de cette année comprennent le ski alpin, le ski de fond, le curling, le patinage artistique, le hockey en salle, le patinage de vitesse et plus encore.

L’événement de ski alpin aura lieu à la station de ski Sun Peaks près de Kamloops le 3 février.

Special Olympics BC opère dans 55 communautés à travers la province, offrant des opportunités d’entraînement et de compétition tout au long de l’année dans 18 sports différents à plus de 5 200 athlètes de tous âges et d’un large éventail de capacités grâce aux efforts dévoués de plus de 4 300 bénévoles.

