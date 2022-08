Un jeune artiste de Gaza fait partie des personnes tuées dans les frappes israéliennes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza – Lorsque les bombes israéliennes ont commencé à tomber la semaine dernière, Duniana al-Amour, 22 ans, a couru dans sa chambre et a tenté de s’échapper dans son art et son dessin, comme elle l’avait fait lors des guerres passées à Gaza. Mais cette fois-ci, son crayon n’a jamais rencontré le papier. Un obus israélien a frappé devant sa maison vendredi, faisant d’elle l’une des premières d’au moins 47 Palestiniens – dont 16 enfants – tués au cours de trois jours de violents combats entre Israël et le groupe militant du Jihad islamique. Elle a été tuée lors de la première salve surprise d’Israël, quelques heures avant que les militants n’aient tiré la moindre roquette.

Ses dessins, principalement des portraits en noir et blanc de proches, dont certains ont été tués lors de précédents combats à Gaza, peuvent être vus dans la chambre brisée où elle est morte. Sa mère, son frère et ses deux belles-sœurs se trouvaient dans une autre pièce en train de faire du pain et n’ont subi que des blessures mineures. Quelques jours plus tard, le pain est posé sur un plateau en bois – une nature morte à partir du moment où l’obus a frappé.

L’une de ses belles-sœurs, Simone, a déclaré que la vie d’al-Amour tournait autour de son art. « Elle peignait qu’elle soit heureuse ou triste. Elle apportait une chaise dans le jardin, s’asseyait et dessinait. Elle nous a tous dessinés », a déclaré Simone.

Sa mort souligne la vulnérabilité des civils palestiniens lors des fréquents conflits, dont quatre guerres entre Israël et les dirigeants militants du Hamas du territoire depuis qu’ils ont pris le pouvoir à Gaza il y a 15 ans. Les guerres ont tué plus de 4 000 Palestiniens, dont plus de la moitié étaient des civils, selon les Nations Unies. Plus de 100 personnes ont été tuées du côté israélien.

Parmi les personnes tuées lors des dernières violences figurent deux hauts commandants du Jihad islamique, dont l’un a été ciblé par Israël pour déjouer une attaque imminente. Mais de nombreux civils ont également péri, dont pas moins de 16 qui aurait pu être tué par des roquettes ratées par des militants palestiniens.

Le Jihad islamique a tiré quelque 1 100 roquettes, mais l’armée israélienne a déclaré qu’environ 200 ont échoué et que la plupart des autres ont été interceptées ou sont tombées dans des zones dégagées. Aucun Israélien n’a été tué ou grièvement blessé lors de la dernière série de combats.

Un cessez-le-feu négocié par l’Égypte a mis fin aux violences dimanche soirmais le chagrin plane toujours sur le territoire appauvri.

Gaza est également soumise à un blocus israélo-égyptien paralysant depuis la prise de contrôle du Hamas, qui, selon Israël, est nécessaire pour empêcher les militants de se réarmer. Les critiques considèrent le blocus, qui limite sévèrement les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’étroit territoire côtier – qui abrite plus de 2 millions de Palestiniens – comme une punition collective.

Al-Amour avait tenté d’échapper aux tribulations de Gaza à travers l’art. Ses proches ont déclaré qu’elle s’intéressait peu à la politique et rêvait de faire un pèlerinage musulman à La Mecque, en Arabie saoudite.

Sa maison familiale, nichée entre des terres agricoles et des oliveraies près de la frontière, était une évasion bucolique des villes densément peuplées et des camps de réfugiés de Gaza. Il était également en première ligne chaque fois qu’une nouvelle série de combats éclatait.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle “avait attaqué avec précision des cibles militaires légitimes” lors de la dernière opération et avait fait “tout son possible pour prévenir et minimiser les dommages causés aux civils”. Il n’a pas immédiatement commenté la grève près du domicile d’al-Amour.

Israël a détruit plusieurs tours de garde tenues par des militants palestiniens près de la frontière, apparemment avec des obus d’artillerie ou de chars, dont une à environ 500 mètres (yards) de la maison familiale d’al-Amour. L’armée a distribué une vidéo montrant certains des coups – les tours partant en fumée et les hommes à l’intérieur disparaissant en un éclair.

Tout ce que la famille sait, c’est que l’obus qui a tué al-Amour venait de la direction de la clôture frontalière. Mohammed al-Amour, le frère en deuil de Duniana, a déclaré qu’Israël, avec ses capacités sophistiquées de surveillance et de ciblage, devait savoir ce qu’il visait.

“Ils se vantent de cette technologie”, a-t-il déclaré. “Ils savent qui est un civil ou non.”