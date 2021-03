Cracker les examens concurrentiels demande beaucoup de travail acharné. Mais plus de travail acharné seul ne paie pas, bien travailler dans la bonne direction avec des conseils appropriés est le mantra sur lequel les entraîneurs et les enseignants ne jurent que par. Et quelle meilleure ressource à consulter pour réussir les examens que ceux qui ont qualifié les examens. C’est ce que fait Lakshey Pandey. Le jeune officier utilise ses réseaux sociaux pour aider les aspirants à l’UPSC avec quelques trucs et astuces pratiques pour réussir l’examen. Pandey a passé son examen UPSC en 2018 et sert dans la police de Delhi en tant que commissaire adjoint de la police (ACP). «Stratégie simple sur la façon de commencer la préparation à l’examen de la fonction publique UPSC», a écrit Pandey sur Twitter en partageant des notes manuscrites et des trucs et astuces pour les concours. «Livres minimum et révision maximum. Résoudre et réviser les tests », dit l’agent est le conseil clé de l’examen.

Stratégie simple sur la façon de commencer la préparation à l’examen de la fonction publique UPSC. Remarque – L’auto-apprentissage est meilleur que n’importe quel coaching. Conseil clé – livres minimum et révision maximum. Résoudre et réviser les tests. (Ceci est basé sur l’expérience personnelle et les avis des candidats sélectionnés) pic.twitter.com/lakBdZgGW8 – Lakshay Pandey (@lakshay_cop) 30 mars 2021

Il a mentionné des livres que les aspirants devraient consulter pour l’examen et a également donné la séparation de la journée pour la durée de la préparation. «Lisez les journaux, mais pas plus d’une heure», suggère-t-il. Le calendrier quotidien et les autres conseils fournis par l’agent ont été utiles pour de nombreux aspirants qui inondent la section des commentaires pour le remercier. Le tweet est devenu viral sur les réseaux sociaux. Jetez un œil à certains des commentaires sur son message:

L’heure de l’examen vient avec ses propres angoisses, appréhensions et luttes. La dernière année de pandémie a été particulièrement difficile pour les aspirants, car les cours de coaching ont été fermés pour la plupart et les cours en ligne n’ont pas été aussi efficaces. En cette période de turbulences, des conseils pratiques comme ceux-ci sur les réseaux sociaux servent de guide pour les aspirants.