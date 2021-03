L’industrie du jeu vidéo regorge d’incidents de la vie réelle et de créer un gameplay fictif autour d’eux. Cependant, une vidéo à venir crée un tollé pour dépeindre une bataille de la guerre en Irak de 2004.

Selon indy100.com rapport, le jeu est intitulé «Six jours à Falloujah» et représente la deuxième bataille de Falloujah en 2004, en Irak. Dans cette horrible guerre, plus de 800 civils irakiens, près de 100 soldats américains et britanniques ont été tués.

Le tireur à la première personne a été initialement annoncé en 2009, mais a été abandonné par son éditeur Konami en raison des objections soulevées par les familles des militaires tués pendant la guerre en Irak. Après avoir été dans la chambre froide pendant près de 12 ans, le jeu est prêt à voir une version multi-console plus tard cette année. Il est développé par une société Victura, qui fabriquait des simulateurs d’entraînement militaire pour la CIA et le FBI, indique le rapport.

Le jeu vidéo litigieux prend des exemples de la deuxième bataille de Falloujah, qui a eu lieu en novembre et décembre 2004. Il est considéré comme l’une des batailles les plus sanglantes de toute la guerre en Irak, car il coûte également des centaines de vies aux forces alliées américaines. en tant que citoyens irakiens. La bataille a également plusieurs points douloureux et est controversée en raison d’allégations signalées selon lesquelles les États-Unis arme chimique au phosphore blanc contre des civils – ce que l’armée américaine nie.

Après l’annonce du jeu vidéo pour la deuxième fois, le développeur du jeu a déclaré dans un communiqué que le jeu était « inséparable de la politique ». Il ne représentera pas l’utilisation des armes chimiques présumées et utilisera un mélange de jeu de tir à la première personne et de séquences documentaires pour raconter l’histoire, a ajouté le communiqué.

Mais l’annonce de la société a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes se sont tournées vers Twitter pour exprimer leur mécontentement à propos du jeu.

Un utilisateur l’a qualifié de «crimes de guerre». Un autre utilisateur d’une série de tweets a écrit que le jeu est « une idée horrible et horrible » et est « incroyablement insensible et incroyablement propagandiste ».

Oui Six Days in Fallujah est une idée horrible et horrible, incroyablement insensible et incroyablement propagandiste, mais je veux juste dire que ce qu’il fait n’est pas unique en lui-même. Les tireurs militaires qui vous donnent le contrôle de l’armée américaine le sont depuis longtemps. – AdequateEmily (@AdequateEmily) 23 mars 2021

Un autre a qualifié le jeu de «controversé» et a en outre écrit qu ‘«il est traité comme un documentaire et non comme une histoire dramatisée ou romancée». Tandis qu’un autre se moquait du gameplay et écrivait que «la disposition de la ville change à chaque fois que vous jouez».

Six Days In Fallujah est controversé car il est traité comme un documentaire et non comme une histoire dramatisée ou fictive. La documentation de l’histoire réelle a la responsabilité de présenter honnêtement tous les angles de peur qu’elle ne devienne de la propagande, et jusqu’à présent, ce jeu ne parvient pas à le faire. https://t.co/8fhu5qg5fD– YongYea (@YongYea) 24 mars 2021

« Dans Six Days in Fallujah, nous vous transporterons à Fallujah lui-même pour une expérience réaliste. » ** La disposition de la ville change à chaque fois que vous jouez LMAO viens – Reginald Ponsen par Buttersmith III (@GameDadJP) 23 mars 2021

Vous pouvez regarder le gameplay depuis Six jours à Fallujah dans ce Vidéo Youtube.