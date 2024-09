Un jeu vidéo chinois à succès suscite un débat sur le sexisme dans l’industrie du jeu vidéo du pays

Alors que certains joueurs se réjouissent du succès fulgurant du jeu d’action-aventure « Black Myth: Wukong », d’autres se plaignent du sexisme dans les jeux chinois et portent plainte contre le développeur du jeu basé à Shenzhen, Game Science, qui affirme avoir publié des messages offensants en ligne.

Skylar Hu, la seule femme de son équipe d’ingénierie de jeu composée de plus de 20 personnes, a déclaré que ses collègues masculins postaient souvent des blagues sexuelles dans les groupes de discussion du travail. Elle a déclaré que lorsqu’elle demandait aux délinquants d’arrêter, ses messages étaient ignorés.

L’inégalité des sexes est un problème mondial dans l’industrie du jeu vidéo, largement dominée par les hommes. Alors qu’elles représentent près de la moitié des joueurs dans le monde, les femmes ne représentaient qu’environ 22 % de la main-d’œuvre de l’industrie du jeu en 2020, selon Women in Games, une organisation basée au Royaume-Uni.

Ces critiques reflètent la colère latente des femmes chinoises travaillant dans ce secteur, qui affirment être depuis longtemps la cible de remarques et de comportements misogynes.

AP n’a pas pu vérifier les captures d’écran de manière indépendante, bien que les joueurs interrogés aient déclaré avoir vu les messages. Game Science n’a pas répondu à un e-mail demandant un commentaire et n’a pas commenté publiquement la controverse.

Les critiques ont publié des captures d’écran des messages sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, et une compilation a reçu plus de 400 000 mentions « j’aime ». L’un des messages qui, selon les critiques, émane du fondateur Feng Ji, utilise des descriptions de sexe oral comme métaphore des réactions positives à la vidéo promotionnelle du jeu. D’autres exemples incluent des affiches de recrutement obscènes.

« Les blagues offensantes sont si courantes et explicites », a déclaré Hu, 23 ans, lors d’un entretien téléphonique, s’exprimant à condition qu’elle soit citée par son nom anglais par souci de sa sécurité en ligne.

Pour Jessica Hua, ancienne responsable des opérations de jeux vidéo, la controverse autour du jeu lui a rappelé l’environnement toxique qu’elle a connu en tant que femme dans l’industrie du jeu.

« Beaucoup de gens pensent que c’est une plaisanterie. Mais je ne peux pas accepter de telles remarques misogynes », a déclaré Hua. « Je prends cela très au sérieux. »

« Black Myth: Wukong » est le premier jeu AAA chinois, une désignation pour les productions à gros budget similaires aux films de premier plan. Le jeu est entré dans l’histoire lorsque plus de 2,4 millions de personnes y ont joué simultanément en ligne, battant le record du jeu solo le plus joué sur Steam, une importante plateforme de jeux en ligne. Trois jours après le lancement du jeu, plus de 10 millions d’exemplaires avaient été vendus.

De nombreux acteurs de l’industrie chinoise du jeu vidéo affirment qu’ils considèrent le jeu comme un motif de fierté nationale, promouvant la culture chinoise et défiant la domination occidentale dans l’industrie.

« Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une étape importante dans l’industrie chinoise du jeu vidéo », a déclaré Feng Xu, secrétaire de l’Association de l’industrie du jeu vidéo de Chengdu. « Il s’agit d’exporter la culture chinoise authentique en faisant découvrir Monkey King au monde entier. »