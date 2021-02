Un jeu télévisé Frogger arrive à la télévision, grâce à Peacock

Basé sur Aldous Huxleyroman révolutionnaire de, Brave New World imagine une société utopique qui a atteint la paix et la stabilité grâce à l’interdiction de la monogamie, de la vie privée, de l’argent, de la famille et de l’histoire elle-même. En tant que citoyens de New London, Bernard Marx (Harry Lloyd, Jeu des trônes, La théorie de tout) et Lenina Crowne (Jessica Brown Findlay, Conte d’hiver, Downton Abbey) embarquent pour des vacances dans les Terres sauvages, où ils se retrouvent impliqués dans une rébellion déchirante et violente. Bernard et Lenina sont sauvés par Jean le Sauvage (Alden Ehrenreich, Solo: une histoire de Star Wars, Salut, César!), qui s’enfuit avec eux à New London. L’arrivée de John dans le Nouveau Monde menace bientôt de perturber son harmonie utopique, laissant Bernard et Lenina aux prises avec les répercussions.

Brave New World aussi étoiles Demi Moore, Kylie Bunbury, Hannah John-Kamen, Sen Mitsuji, Joseph Morgan et Nina Sosanya.