Un jeu en monde ouvert de type GTA présente des visuels photoréalistes dans ses premières images

Liquid Swords, un studio suédois créé par l’ancien fondateur d’Avalanche Studios Christofer Sundberg, a commun les premières captures d’écran en jeu de son jeu en monde ouvert de type GTA, et elles sont superbes. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’images réelles, le compte officiel X a confirmé qu’elles étaient réelles.

Le jeu est développé avec Unreal Engine 5, alors qu’Avalanche a historiquement utilisé son propre moteur Apex pour Just Cause, Mad Max et Rage 2. Le directeur technique Fredrik Lönn a expliqué le choix du moteur avec la déclaration suivante :

Les moteurs personnalisés étaient historiquement la voie à suivre, et c’est ce que mon ancienne équipe chez Avalanche a fait il y a plus de 18 ans lorsque le développement de Just Cause 1 a commencé. Le paysage a changé depuis, et maintenant c’est tout le contraire. Nous avons décidé d’opter pour Unreal Engine 5. Unreal a fait ses preuves pour les jeux AAA de haute qualité, à la fois par Epic lui-même dans le cas de Fortnite et par d’autres studios de jeux dans le monde qui proposent des jeux incroyables sur Unreal. Avec Epic apportant des améliorations vers le développement en monde ouvert, nous obtenons un accès complet au code source et les intégrations avec d’autres logiciels et pipelines sont excellentes.

Liquid Swords a été fondée en décembre 2020. Sundberg a rappelé pourquoi il a créé ce nouveau studio :

En décembre 2020, je me suis lancé dans un voyage visant à faire une différence dans le monde du développement de jeux, qui est mon monde professionnel et de divertissement depuis le début des années 90. Je veux faire une différence dans la façon dont les jeux sont créés, dont les équipes travaillent et dont le processus créatif évolue. Liquid Swords est la concrétisation d’une ambition de recentrer le processus de développement de jeux.

Environ deux ans plus tard, le studio a annoncé avoir reçu un investissement de NetEase Games. Sundberg a déclaré à l’époque :

NetEase Games nous a apporté un soutien exceptionnel dès le début, croyant en nos ambitions élevées et notre approche du développement de jeux axée sur la qualité. Nous sommes très heureux de les compter parmi nos partenaires dans cette aventure et avec leur soutien, nous pouvons commencer à réaliser la vision de notre studio.

Bien que ces captures d’écran rappellent en effet beaucoup une version photoréaliste de la série GTA de Rockstar, Liquid Swords crée un RPG d’action narratif à monde ouvert et à un seul joueur. Nous ne savons toujours rien d’autre, mais j’espère que cela changera bientôt après ces premières captures d’écran.

Produits mentionnés dans cet article