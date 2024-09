Un jeu d’ombre et de lumière inonde un appartement japonais par Masato Takahashi Architects

Masato Takahashi rénove un appartement vieux d’un demi-siècle

Masato Takahashi Architects achève Casting Shadows, un rénovation d’une pièce dans un immeuble d’un demi-siècle complexe d’appartements dans la ville de Sendai, Japonet réimagine l’espace pour mettre en valeur son emplacement et son importance historique. Face à la rue Katahira-cho et perché sur une falaise surplombant la rivière Hirose et le mont Aoba, le bâtiment mélange les éléments contrastés de lumière et d’obscurité. L’agencement d’origine comprenait des pièces de style japonais et occidental, avec un côté sud lumineux et un côté nord sombre. Pour maximiser la lumière naturelle et les vues environnantes, les murs intérieurs ont été supprimés, dispersant la lumière dans tout l’espace. Cependant, cela a également révélé les ombres projetées par la structure existante, créant une pièce définie par son obscurité et sa subtilité. La conception embrasse ces ombres, s’inspirant de l’esthétique japonaise traditionnelle qui trouve la beauté dans l’invisible.



toutes les images de Shutoh Yohei, avec l’aimable autorisation de Masato Takahashi Architects

Le projet Casting Shadows s’inspire du théâtre japonais

De jour, la vue depuis les fenêtres devient un paysage emprunté, encadré par des ombres, tandis que la nuit, la pièce se dissout dans l’obscurité, brouillant les angles durs et créant une atmosphère immersive. L’espace, appelé Shadows Room, se déplace tout au long de la journée, offrant une connexion profonde aux changements subtils de la lumière. Le client a demandé à Masato Takahashi Architects un espace spacieux au sol en terre battue et un espace de vie compact. Pratique japonaise à une disposition où les activités quotidiennes s’écoulent à travers la salle des ombres, ce qui en fait à la fois un passage et un lieu de réflexion. Cette pièce contraste avec le salon, un espace conçu pour évoquer la relation entre fiction et réalité, à l’image des rôles du Mugen Noh, une forme de théâtre japonais.



Masato Takahashi Architects achève Casting Shadows, la rénovation d’une chambre dans un complexe d’appartements

les éléments structurels divisent la lumière et l’ombre

Le salon, recouvert de contreplaqué hinoki, sert de scène de vie, tandis que la Shadows Room incarne l’invisible. Les surfaces en hinoki, placées 20 cm plus haut que le sol de la Shadows Room, contrastent l’obscurité flottante avec la chaleur du bois. Le design révèle subtilement les éléments structurels, les exposant intentionnellement pour créer une surface suspendue qui met en évidence la frontière entre la lumière et l’ombre. La rénovation révèle la structure sous-jacente de l’appartement et transforme l’espace en un espace où la lumière, le vent et les ombres interagissent. Elle joue avec la tension entre le réel et l’imaginaire, un peu comme l’interaction entre les acteurs dans Mugen Noh, où les ombres créent un sentiment de confort et d’étrangeté.



le bâtiment mélange les éléments contrastés de lumière et d’obscurité



s’inspirant de l’esthétique traditionnelle japonaise



les chambres de style japonais et occidental faisaient partie de l’agencement d’origine



ayant un côté sud lumineux et un côté nord sombre



pour maximiser la lumière naturelle et les vues environnantes, les murs intérieurs ont été supprimés