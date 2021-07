Un jeu de cyclisme en salle conçu par un homme de Salem, 19 ans, reçoit les éloges de PM Modi

Un jeu virtuel qui permet aux utilisateurs de voir des monuments historiques tout en faisant du vélo à l’intérieur a remporté les éloges du Premier ministre Narendra Modi lors de la grande finale de l’événement numérique « Toycathon 2021 » organisé par le All India Council for Technical Education (AICTE) et certains ministères clés.

Athik Mohamed M., un étudiant en génie civil de 19 ans du Thiagarajar Polytechnic College de Salem, dans le Tamil Nadu, a ajouté une couche de réalité virtuelle (VR) au vélo d’exercice afin que le cycliste puisse « aller » quelque part tout en faisant du vélo.

Athik a présenté son coureur connecté numériquement qui fait la promotion de la culture et du patrimoine indiens tout en étant physiquement actif à Modi lors d’une session virtuelle. Athik et son équipe ont également ajouté de la musique védique apaisante en arrière-plan – juste la bonne dose pour capter l’attention du Premier ministre.

Modi a apprécié la nouvelle idée de jeu et a suggéré que l’équipe conçoive un mécanisme similaire pour un utilisateur de tapis roulant.

Selon une déclaration du collège, Athik a assuré le Premier ministre de travailler sur sa suggestion, avec les membres de l’équipe Deepesh M et Anung Yangfo K.

« Je me suis senti honoré. Je vais travailler sur les idées suggérées par le Premier ministre pour élargir la portée de ce jeu », a déclaré Athik.

Ce qu’il faut, c’est un casque VR, un téléphone et l’application pour jouer au jeu « Heritage Race ».

Ce qui rend le jeu intéressant, c’est que les utilisateurs d’un vélo ordinaire peuvent suivre les itinéraires du patrimoine et même écouter de la musique védique apaisante en arrière-plan. L’utilisateur obtient une vue à 360 degrés.

Le « Toycathon 2021 » a été organisé par le ministère de l’Éducation et l’AICTE en coordination avec les ministères du Développement de la femme et de l’enfant, de l’Information et de la radiodiffusion, du Commerce et de l’Industrie et des Micro, petites et moyennes entreprises et du textile.

Le programme « Toycathon » encourage le développement de jouets et de jeux innovants.

Sur les près de 17 000 idées soumises, 1 567 idées ont été présélectionnées pour la grande finale en ligne du Toycathon de trois jours fin juin, et seules sept idées exceptionnelles ont été choisies pour être présentées au Premier ministre et le jeu « Heritage Race » était l’une de ces sept idées.

« Nous avons encouragé l’équipe participante à continuer d’innover pour surmonter les défis techniques », a déclaré V. Karthikeyan, directeur, ajoutant que le président du Thiagarajar Polytechnic College et du Sona College of Technology, C. Valliappa, a encouragé les jeunes étudiants à faire de leur mieux pour créer des jouets numériques. et soutenez le « AatmaNirbhar Bharat Innovate Challenge ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici