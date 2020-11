Un jeu de 364 billions de dollars de poulet Brexit devient laid

(Opinion Bloomberg) – Les politiciens de l’Union européenne s’inquiètent du peu de temps qu’il reste pour conclure un accord commercial sur le Brexit, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, déplorant publiquement le pied britannique cette semaine. Maintenant, la frustration a frappé le monde autrefois terne de la réglementation financière, où la ville de Londres et l’UE sont bloquées dans une lutte pour une grande partie du marché des swaps de taux d’intérêt de 364 billions de dollars.

Un côté devrait éventuellement cligner des yeux, mais il est susceptible de devenir désordonné en cours de route.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et l’Autorité européenne des marchés des valeurs mobilières basée à Paris souhaitent une surveillance accrue des gros contrats dérivés après la fin de la période de transition du Brexit, le soir du Nouvel An. Cela semble assez simple lorsque les contreparties sont situées dans la même juridiction. Lorsque les deux parties sont britanniques, les contrats qui entrent dans le champ d’application des règles seront négociés sur les sites britanniques ou ceux jugés équivalents à des fins réglementaires. Ceux qui impliquent des contreparties de l’UE devront s’en tenir à l’UE.

Les problèmes commenceront lorsque les contreparties européennes et britanniques voudront commercer entre elles: aux yeux des Britanniques, le commerce doit se faire sur le sol britannique, tandis que pour les Européens, il doit se faire sur le continent. Le conflit a été confirmé cette semaine lorsque l’ESMA a annoncé qu’elle imposerait des règles sur les dérivés de localisation de la même manière que la FCA. Ce ne sont pas des choses qui peuvent être échangées à deux endroits à la fois.

Ironiquement, le moyen le plus simple pour les entités financières de satisfaire les demandes contradictoires ici serait de négocier des produits dérivés sur des plateformes américaines, considérées comme équivalentes à des fins réglementaires par les Britanniques et les Européens. Les Américains ne volent pas le déjeuner de l’Europe, ils le reçoivent.

L’investisseur moyen se demandera comment la répartition des liquidités entre la City, l’UE et Wall Street aidera les marchés à mieux fonctionner. C’est une mauvaise nouvelle pour tout espoir de future harmonie réglementaire. Le fait que les sites américains pourraient devenir le moyen le plus sûr, en termes de conformité, de respecter les règles post-Brexit souligne le manque de coopération et de communication des deux côtés, selon Allan Yip, partenaire de Simmons & Simmons. Les conséquences involontaires ici sont trop évidentes pour être ignorées.

L’histoire continue

L’espoir – et en fait la probabilité – est qu’un côté clignera des yeux d’ici peu. Les lobbyistes font pression pour une trêve à grande échelle, mais la façon dont les négociations sur le Brexit durcissent les mentalités des régulateurs rend cela compliqué.

L’UE a des options. Il pourrait accorder au Royaume-Uni un sursis temporaire, ce qu’il a fait dans certains domaines comme la compensation, ou il pourrait modifier les règles. Il pourrait même considérer le Royaume-Uni comme un marché équivalent à des fins réglementaires, la solution préférée du secteur financier. Mais les responsables européens ne sont pas d’humeur à créer des échappatoires temporaires qui pourraient devenir permanentes, d’autant plus que les États membres nationaux sont tentés de contourner les règles pour attirer les entreprises. Et garder l’équivalence du Royaume-Uni hors de la table jusqu’à la dernière minute fournit un puissant levier dans les négociations commerciales délicates où il reste tant à convenir.

Tout cela fait pression sur les Britanniques pour qu’ils descendent, soit en renonçant temporairement aux règles, soit en mordant la balle et en accordant d’abord l’équivalence aux sites de l’UE. Il peut sembler étrange d’imaginer que Londres, première place financière en Europe et aimant les produits dérivés, serait mendiante et non sélective dans ce cas. Mais la Ville sait que son seul véritable avantage concurrentiel est d’attirer des entreprises étrangères. C’est pourquoi la FCA a accordé des exemptions de l’UE dans d’autres domaines comme le négoce d’actions. Faire des compromis sur cette question ne serait guère exagéré.

Peu importe qui gagne à court terme, le Brexit ressemble à une proposition perdante pour l’investisseur final. Il n’y a jamais eu grand-chose à faire pour la ville, dont les banques et les courtiers ont perdu un accès sans faille à un marché unique qu’ils ont contribué à construire. La crainte à Bruxelles qu’un Royaume-Uni déterminé à déréglementer ne sape l’ambition de l’Europe de renforcer les centres financiers continentaux a incité les régulateurs à continuer de construire des barrières commerciales toujours plus élevées. Selon David Berney, d’Ergo Consultancy, une conséquence involontaire des restrictions sur les opérations sur actions, par exemple, est que les traders basés au Royaume-Uni auront plus de flexibilité pour effectuer des échanges transfrontaliers que ceux à l’intérieur de l’UE.

Les principes posés à la suite de la crise financière, lorsque les dirigeants mondiaux ont promis de fixer des règles pour les marchés dérivés main dans la main tout en luttant contre le protectionnisme, ont été quelque peu perdus en cours de route. Aujourd’hui, il semble que le contraire se produise: la réglementation aide des gens comme Le Drian à tourner la vis sur la ville.

L’espoir est que, malgré le ton glacial, de telles impasses mettront fin à la traînée et concluront un accord commercial sur le Brexit acceptable pour les deux parties. Si cela se produit, peut-être que les flottes de pêche françaises auront plus de raisons d’encourager l’ESMA que les banquiers de part et d’autre de la Manche.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Lionel Laurent est un chroniqueur d’opinion Bloomberg couvrant l’Union européenne et la France. Il a travaillé auparavant chez Reuters et Forbes.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP