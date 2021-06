Un jet supersonique de type Concorde réduira de moitié le temps de trajet

United Airlines espère faire voyager les voyageurs du monde entier en deux fois moins de temps qu’aujourd’hui avec une commande de nouveaux jets supersoniques.

Mais ne vous attendez pas à réserver de sitôt des vols à coup sûr coûteux, à la Concorde.

La compagnie aérienne a annoncé jeudi un accord avec la startup Boom Supersonic basée à Denver pour 15 de ses jets « Overture » et une option pour 35 autres. L’avion n’a pas été construit et nécessite toujours l’approbation du gouvernement.

United a déclaré qu’il achèterait les jets une fois qu’Overture « répondrait aux exigences de United en matière de sécurité, d’exploitation et de durabilité » et que les deux sociétés travailleraient ensemble pour répondre à ces exigences.

Overture, qui est présenté comme un avion respectueux de l’environnement fonctionnant uniquement avec du carburant d’aviation 100% durable, ne devrait pas être introduit avant 2025 et ne volera pas avant 2026. Les premiers passagers n’embarqueront pas avant 2029, les compagnies mentionné. L’année dernière, Boom a déployé le XB-1, un avion d’essai.

« United continue sur sa trajectoire pour construire une compagnie aérienne plus innovante et durable et les progrès technologiques d’aujourd’hui rendent plus viable l’inclusion des avions supersoniques », a déclaré le PDG de United, Scott Kirby, dans un communiqué. « La vision de Boom pour l’avenir du commerce l’aviation, combinée au réseau de routes le plus robuste de l’industrie au monde, donnera aux voyageurs d’affaires et de loisirs l’accès à une expérience de vol exceptionnelle. »

Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic, a déclaré dans un communiqué : « United et Boom partagent un objectif commun : unir le monde en toute sécurité et de manière durable. À des vitesses deux fois plus rapides, les passagers United découvriront tous les avantages de la vie en personne, de , des relations d’affaires plus productives pour des vacances plus longues et plus relaxantes vers des destinations lointaines. »

À quelle vitesse le jet Boom Supersonic Overture volera-t-il ?

United a déclaré que le jet Overture pourra voler à une vitesse de Mach 1,7, soit deux fois la vitesse des avions de ligne à jeun d’aujourd’hui.

Cela signifie qu’il peut réduire de près de moitié les temps de vol sur de nombreuses routes.

United les a citées comme voies potentielles :

Newark, New Jersey à Londres : 3 ½ heures (Durée de vol actuelle : 6 ½ heures)

San Francisco à Tokyo : 6 heures (Temps de vol actuel : 10 ¼ heures)

New York à Francfort, Allemagne : 4 heures (durée de vol actuelle : 7 heures)

Combien de sièges auront les nouveaux jets supersoniques Boom de United ?

Les jets Overture auront 65 à 88 sièges selon la configuration de la compagnie aérienne, a déclaré Boom. United n’a pas révélé combien de sièges ses jets Overture auront.

United a déclaré qu’il était trop tôt pour dire combien coûteront les vols, mais la porte-parole Rachael Rivas a déclaré que l’avion est conçu pour avoir des coûts d’exploitation inférieurs de 75 % à ceux du Concorde. La compagnie aérienne travaille avec Boom longtemps à l’avance pour s’assurer que l’Overture est commercialement viable.

Les coûts élevés et un accident mortel en 2000 ont été des facteurs clés de la disparition du Concorde en 2003.

Le Concorde, exploité conjointement par British Airways et Air France, a été le premier jet supersonique à voler commercialement. Il offrait jusqu’à 100 passagers en première classe, bien qu’exigus, un service deux fois plus rapide que le son à partir de 1976. Il pouvait traverser l’Atlantique en moins de quatre heures, soit environ la moitié de ce qu’il fallait aux autres avions de ligne à l’époque.

Contribution : Bart Jansen