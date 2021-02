Un jet de l’armée de l’air au départ du Mississippi s’écrase près de Montgomery, en Alabama, tuant 2 personnes

MONTGOMERY, Ala. – Un avion à réaction militaire volant au départ de la base aérienne de Columbus dans le Mississippi s’est écrasé en Alabama vendredi soir, tuant deux personnes.

Le directeur de l’aéroport de Montgomery, Marshall Taggart, a confirmé que deux personnes à bord étaient mortes dans l’accident dans une zone boisée près de l’aéroport. Taggart a déclaré qu’il était peu probable que l’accident ait blessé des spectateurs en raison de son emplacement.

La cause de l’accident est sous enquête.

La tour de l’aéroport a rapporté à Taggart que plusieurs pilotes de la région s’étaient plaints du soleil peu de temps avant l’accident, qui s’est produit environ une demi-heure avant le coucher du soleil.

L’aéroport a été informé de l’accident peu après 17 heures, a déclaré Taggart.

Taggart a identifié le jet comme un T-38 et a déclaré qu’il était parti du Mississippi sur une trajectoire de vol à destination de Tallahassee, en Floride.

Plus tôt en février, trois membres de la Garde nationale de l’Idaho ont été tués dans un accident d’hélicoptère à l’extérieur de Boise. Les trois personnes décédées étaient des pilotes chevronnés – le plus jeune membre avait plus de cinq ans d’expérience de vol, a déclaré le lieutenant-colonel Nicole Washington, qui supervisait les membres.

En janvier, trois autres membres de la Garde nationale ont été tués lorsque leur hélicoptère s’est écrasé dans le champ de New York.

