Un Jerk a volé la musique d’OLA ENGLUND

Un jour Ola Englund s’est connecté à sa chaîne YouTube et a remarqué une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur sur sa vidéo intitulée « This Is Gonna Pi$$ A Lot Of People Off ». La vidéo présentée Englund jouant sa chanson « Cringey AF », et était revendiqué par quelqu’un nommé Wybie disant que c’était leur chanson « 律动乐章(纯音乐) ». En outre, les « propriétaires de contenu » étaient répertoriés comme [Merlin] EWway Music et Tencent Music Entertainment Group, ce qui n’est pas vrai – c’est Englundc’est la musique.

Il s’est avéré que la personne (ou l’entité, l’entreprise, etc.) nommée Wybie était en train de télécharger Englund et la musique d’autres personnes – dont une partie était peut-être générée par l’IA – aux services de streaming et prétendant qu’elle leur appartenait. Englund note qu’il continue de lutter contre les réclamations sur YouTube et les services de streaming, et qu’il impliquera probablement le label Century Media depuis Wybie a également mis en ligne une partie instrumentale d’un Le hanté chanson qui Englund a écrit.

« J’ai déposé un litige à ce sujet et finalement… j’ai gagné. [claim on YouTube] et ils ont publié leur revendication de droits d’auteur sur la vidéo YouTube, donc il semble qu’au moins du côté YouTube, vous savez que j’obtiendrai les revenus publicitaires pour cela et vous savez, tout va bien », a déclaré Englund dans la vidéo ci-dessous.

« Cependant, maintenant commence la procédure, vous savez, j’essaie de retirer l’album de ce type ici même parce qu’il gagne potentiellement de l’argent en téléchargeant à nouveau ma musique. Ce qui est putain de stupide. Cela me fait vraiment chier. »

Sur le fait que cela arrive aux artistes, Englund a ajouté : « Pour un artiste, je veux dire, c’est comme ça, la dernière chose qui nous reste. Ça ne nous rapporte pas beaucoup d’argent mais c’est juste… ça craint, mec. Je veux juste vous faire prendre conscience de ce que j’ai ce problème et tu sais, je dois passer du temps à régler tout ça, tu sais, du temps que j’aurais pu passer à écrire de la putain de musique.