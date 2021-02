SEATTLE: Libéré de ses obligations quotidiennes chez Amazon.com Inc, Jeff Bezos devrait faire monter la pression sur son entreprise spatiale, Blue Origin, alors qu’elle fait face à une année charnière et à une concurrence féroce de SpaceX d’Elon Musk, ont déclaré des sources du secteur.

Bezos, 57 ans, passionné d’espace depuis toujours et deuxième personne la plus riche du monde derrière Musk, a déclaré la semaine dernière qu’il démissionnait de son poste de directeur général de la société de commerce électronique alors qu’il cherchait à se concentrer sur des projets personnels.

Blue Origin est loin derrière SpaceX sur le transport orbital, et a perdu face à SpaceX et United Launch Alliance (ULA) sur des milliards de dollars de contrats de lancement de sécurité nationale américaine qui commencent en 2022. ULA est une joint-venture de Boeing Co et Lockheed Martin Corp.

Maintenant, Blue Origin se bat pour gagner un concours avec SpaceX et Dynetics pour développer un nouvel atterrisseur lunaire pour la poussée potentiellement de plusieurs milliards de dollars de la NASA pour ramener les humains sur la lune dans quelques années. Dynetics appartient à Leidos Holdings Inc.

Gagner le contrat de l’atterrisseur lunaire – et exécuter son développement – est considéré par Bezos et d’autres dirigeants comme essentiel pour que Blue Origin s’impose comme un partenaire souhaité pour la NASA, et met également Blue sur la voie de la réalisation de bénéfices, ont déclaré les gens.

Avec des flux de revenus limités, Bezos a liquidé environ 1 milliard de dollars d’actions d’Amazon par an pour financer Blue, ce qui, selon lui, en 2018 était «le travail le plus important que je fais».

Un représentant de Blue Origin a refusé de commenter, mais a souligné les commentaires que Bezos a faits la semaine dernière lorsqu’il a déclaré qu’il démissionnait de son poste de directeur général d’Amazon.

Il a déclaré aux employés d’Amazon qu’il «resterait engagé dans d’importantes initiatives d’Amazon» mais qu’il consacrerait également du temps à Blue Origin et à diverses «passions» philanthropiques et médiatiques.

La NASA devrait remporter le concours des atterrisseurs lunaires à seulement deux entreprises d’ici la fin avril, ajoutant de la pression alors que Blue Origin résout des problèmes tels que le gaspillage de millions de dollars en achats et des défis techniques et de production, selon les sources.

L’une des difficultés de développement auxquelles Blue a dû faire face est d’obtenir l’atterrisseur léger et suffisamment petit pour tenir sur une fusée disponible dans le commerce, ont déclaré deux personnes informées du développement.

Une autre source, cependant, a déclaré que Blue avait modifié sa conception depuis l’attribution du contrat initial en avril dernier et que sa conception actuelle s’adaptait à un nombre supplémentaire de fusées disponibles et à venir, y compris la Falcon Heavy de Musk et Vulcan de l’ULA.

«Il va faire passer Blue Origin à une vitesse supérieure», a déclaré une source principale de l’industrie connaissant les opérations de Blue.

Bezos a déjà transplanté la culture d’Amazon sur Blue, jusqu’à appliquer des «principes de leadership» similaires et lancer des réunions en lisant des documents en silence, selon des sources.

Mais un vétéran de l’industrie a déclaré que Bezos devait assumer un rôle opérationnel et pratique s’il voulait résoudre un certain nombre de problèmes tels que les processus bureaucratiques, les délais manqués, les frais généraux élevés et le roulement des ingénieurs qui, selon cette source, sont devenus Blue Origin. cherche à passer du développement à la production à travers plusieurs programmes.

Une personne familière avec le sujet a déclaré que Bezos ne souhaitait pas se plonger complètement dans les opérations quotidiennes et donnerait la priorité aux initiatives majeures et aux nouvelles entreprises.

Dans ses dernières publications sur Instagram, Bezos est vu grimper dans une capsule d’équipage portant des bottes de cow-boy et assis dans sa camionnette en train de regarder un test de moteur de fusée, qu’il a décrit comme une «nuit parfaite!

BEZOS CONTRE MUSC

Fondée en 2000, Blue Origin, basée dans le Kent, Washington, compte environ 3 500 employés, avec de vastes installations de fabrication et de lancement au Texas, en Floride et en Alabama.

Son portefeuille ambitieux comprend la vente de voyages touristiques suborbitaux dans l’espace, des services de lancement de poids lourds pour les satellites et l’atterrisseur – dont aucun n’est encore pleinement viable sur le plan commercial.

Des données récentes montrent que Blue a surmonté les problèmes de stabilité de la combustion sur son moteur-fusée BE-4 – un autre secteur d’activité, ont déclaré deux sources. Les moteurs d’essai de la première fusée Vulcan de l’ULA devraient arriver à Cape Canaveral en Floride cette semaine, les moteurs de premier vol et le propulseur arriveront plus tard ce printemps, a ajouté l’un d’eux.

SpaceX a déclaré jeudi qu’il comptait 10000 utilisateurs sur son nouveau service haut débit par satellite, baptisé Starlink, qui, selon Musk, fournira un financement crucial pour développer sa fusée Starship pour des missions sur la lune et, à terme, sur Mars.

Blue espère également un flux constant de revenus pour sa fusée lourde New Glenn – qui devrait faire ses débuts à la fin de cette année – de la prochaine constellation d’Amazon de quelque 3200 satellites baptisés Project Kuiper, selon des sources.

Amazon vise à avoir la moitié de la constellation en orbite d’ici 2026, mais il n’y a pas de calendrier public pour un premier lancement.

Jusqu’à présent, Bezos a consacré une journée par semaine à Blue Origin, les réunions en salle de conférence étant remplacées ces derniers mois par des appels vidéo, en raison de la pandémie de coronavirus, ont indiqué les sources.