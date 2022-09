Un jardinier paysagiste britannique tué par les troupes russes alors qu’il servait comme médecin volontaire dans les forces ukrainiennes

Un jardinier LANDSCAPE de Norfolk qui servait comme médecin volontaire avec les forces ukrainiennes a été tué par les troupes russes alors qu’il patrouillait.

Craig Stanley Mackintosh, 48 ans, aurait été abattu mercredi la semaine dernière lorsque son équipe a été prise en embuscade.

Craig Stanley Mackintosh aurait reçu une balle dans le cou mercredi la semaine dernière

M. Mackintosh laisse derrière lui deux filles et deux belles-filles

On pense qu’il a été touché au cou alors qu’il tentait d’aider un camarade blessé dans un véhicule touché par un obus de char près de la ville ukrainienne de Kharkiv.

Sa sœur Lorna Mackintosh a révélé dans un post sur Facebook qu’il était “mort au combat en sauvant des vies comme un véritable héros”.

M. Mackintosh de Thetford, Norfolk, qui avait deux filles et deux belles-filles, avait servi dans l’armée territoriale entre 16 et 23 ans lorsqu’il avait l’ambition de devenir soldat à plein temps.

Mais un kyste inopérable près de son cerveau signifiait qu’il échouait à un examen médical pour rejoindre l’armée britannique, et il devint jardinier paysagiste et arboriculteur.

Après qu’un accident impliquant une tronçonneuse l’ait laissé dans une douleur constante, il a décidé de se porter volontaire pour rejoindre l’effort de guerre ukrainien en tant que médecin, quittant le Royaume-Uni le 24 mars.

Il est revenu brièvement en avril pour une période de congé avant d’entamer une deuxième tournée avec une équipe de volontaires en Ukraine début août.

Lorna de Thetford a déclaré: “Il nous a dit que ce serait son” dernier hourra “avant” de revenir à Blighty pour être jardinier “en octobre.”

Elle a ajouté: «Cela avait toujours été son rêve de servir dans les forces armées, et en regardant le conflit se dérouler et en voyant la dévastation, il a décidé qu’il voulait sortir pour aider les gens.

“Craig était le genre de personne qui voyait une situation difficile et essayait de faire rire quelqu’un. Il était un vrai booster de moral et très drôle.

“Il était bien connu et bien-aimé et a gagné le respect de villages entiers – tout ce qu’il voulait faire était d’aider les gens.”

Sa famille a maintenant lancé un appel gofundme pour tenter de collecter les fonds nécessaires pour ramener son corps à la maison.

Écrivant sur la page gofundme, qui a jusqu’à présent recueilli plus de 4 100 £, Lorna a déclaré: “S’il vous plaît, aidez-nous à ramener ce héros de guerre à la maison.

“Notre frère s’est courageusement porté volontaire pour aller en (Ukraine) en tant que médecin pour aider à sauver des vies dans ce pays déchiré par la guerre. Dans l’exercice de ses fonctions, en aidant les autres, il a perdu la vie.

“Cet homme désintéressé est actuellement bloqué dans une morgue en Ukraine et il n’y a aucune aide pour le ramener chez lui. Nous avons parlé à un fournisseur international de pompes funèbres et il en coûtera environ 4 000 £ pour le faire rapatrier au Royaume-Uni.

“Il a donné sa vie pour sauver les autres et il doit rentrer chez lui pour avoir le service qu’il mérite. Un vrai service de héros entouré de sa famille et de ses amis. S’il vous plaît, s’il vous plaît, aidez à ramener notre héros à la maison.

Dans un autre post sur Facebook, elle a ajouté : “Craig a touché le cœur de nombreuses personnes ici et en Ukraine et restera toujours dans les mémoires comme un véritable héros”.

L’autre sœur de M. Mackintosh, Claire, a déclaré: «Nous ne comprenons toujours pas l’image complète. On nous a offert des bribes d’informations de bénévoles au bon cœur nous donnant ce qu’ils savent.

“Nous pensons qu’il y a eu un sérieux manque de soutien pour aider à ramener son corps en Angleterre et à ceux qui se portent volontaires en première ligne.”

Turner Funerals of Thetford prend des dispositions pour ramener le corps de M. Mackintosh dans sa ville natale.

Craig Stanley Mackintosh a décidé de se porter volontaire pour rejoindre l’effort de guerre ukrainien en tant que médecin après un accident de tronçonneuse

La directrice de l’entreprise, Lydia Turner, a déclaré que son partenaire Mal Offen et un autre membre du personnel parcourraient plus de 1 700 miles à travers la France, l’Allemagne et la Pologne pour récupérer son corps dans une morgue de la ville de Lozova.

Elle a déclaré: “Il est impossible de voler jusqu’en Ukraine, nous y conduirons donc. Nous devons remplir beaucoup de papiers. Mais le consulat britannique nous aide à obtenir tout ce dont nous avons besoin.

“Le principal, c’est que sa famille craignait qu’il soit seul pendant le voyage de retour ici. Nous avons pu leur assurer que nous l’accompagnerions jusqu’au bout.

L’ami de M. Mackintosh, George Dyson, qui a servi avec lui en tant que médecin en Ukraine, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait été tué lorsque son unité avait été “immobilisée” et avait fait des victimes.

Il a dit que son ami « aidait à aider ses camarades soldats et à courir sur un terrain découvert » lorsqu’il « a malheureusement été abattu par des Orcs ».

My Dyson a ajouté : « Cet homme mérite une médaille et plus encore. J’ai parlé à Craig tous les jours avant de retourner en Ukraine pour la deuxième fois.

“C’était un gars formidable avec un grand cœur et un sens de l’humour incroyable. Je viens de parler à l’un des gars qui était attaché à l’équipe de Craig et il a dit que Craig s’était battu avec beaucoup de bravoure et d’honneur et qu’il était un homme très courageux.

“J’adresse mes plus sincères condoléances et ma sympathie à sa famille, ses amis et ses proches. RIP Brave guerrier “