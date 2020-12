Kelly Kenney se promenait tard dans la nuit pour éclaircir ses pensées dans son quartier de Los Angeles ce printemps lorsqu’un moulinet coloré a attiré son attention. Elle s’arrêta et se retrouva à contempler un jardin de fées élaboré au pied d’un arbre, avec des rochers peints et de minuscules bibelots.

Une photo Polaroid du créateur du jardin, une fillette de 4 ans nommée Eliana, était épinglée à l’arbre et un poème utilisant une police de contes d’apparence médiévale expliquant à ses voisins comment utiliser le jardin: fille a fait ça pour égayer votre journée / S’il vous plaît ajouter à la magie, mais ne pas emporter / Ces jours peuvent être durs, mais nous sommes ensemble / Alors profitez de notre jardin de fées et d’un temps plus agréable. «

Mme Kenney a élaboré un plan, et la nuit suivante, elle a laissé une note dans le jardin se faisant passer pour une fée nommée Sapphire, pour sa pierre de naissance de septembre, qui avait élu domicile dans l’arbre. Elle a promis qu’elle laisserait des dés en résine magique scintillante (un passe-temps pandémique pour Mme Kenney) si Eliana accomplissait trois tâches qu’elle a énumérées qui étaient gravées dans la gentillesse. Et le lendemain, ils avaient fini.

La note a suscité une amitié liée au jardin des fées qui durerait pendant certains des mois les plus sombres de la pandémie et des difficultés de 2020 pour une petite fille et son voisin adulte. Mme Kenney a relaté l’expérience dans un fil Twitter très populaire ce mois-ci.