Un jardin d’enfants géré par l’armée mexicaine forme des chiens de sauvetage et des chiens renifleurs de drogue

SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYEZ, Mexique — Au milieu d’une base militaire à l’extérieur de la ville de Mexico, un colonel de l’armée dirige ce qu’il appelle un jardin d’enfants pour chiens.

Les chiots qui deviendront un jour des chiens de sauvetage ou des chiens renifleurs de drogues ou d’explosifs reçoivent leur formation de base ici, au Centre de production canine de l’armée et de l’air du Mexique. Les chiots naissent et passent leurs quatre premiers mois dans l’établissement, avant d’être envoyés dans des unités militaires à travers le pays pour une formation plus spécialisée.

Fondé en 1998, le centre a par le passé produit des races telles que des bergers allemands et des rottweilers.

Aujourd’hui, il élève exclusivement des Malinois belges, soit environ 300 par an.

« C’est un chien très intelligent, très rustique, très résistant aux maladies », a déclaré le colonel Alejandro Camacho Ibarra, vétérinaire et directeur du centre. Il s’agit de la seule installation de production de ce type de l’armée mexicaine, et Camacho a déclaré qu’elle pourrait être la plus grande d’Amérique latine.

Les bâtiments d’un étage, principalement verts et blancs, ressemblent à tous les autres du camp militaire de l’État de Mexico, près de Mexico. Mais la différence ici réside dans les sons qui remplissent l’air : les aboiements aigus de dizaines de chiots disséminés dans ses maternités et camps d’entraînement.

Des chiots malinois belges se reposent au centre de production canine de l’armée et de l’air mexicaines à San Miguel de los Jagueyes, au Mexique, le 26 septembre 2023. Eduardo Verdugo / AP

Les précautions ici sont strictes en raison d’une récente épidémie de parvovirus canin qui a rendu certains chiots malades. Les visiteurs sont désinfectés avec un spray et doivent entrer dans une solution aqueuse pour nettoyer les semelles des chaussures. Seul le personnel militaire peut toucher les chiots. Si vous souhaitez vous approcher, vous devez porter des blouses, des protège-chaussures et un masque, mais vous ne pouvez toujours pas tenir ou caresser les animaux.

La formation commence tôt dans la vie, environ un mois après la naissance, une fois le processus de sevrage terminé. Et tout s’enseigne comme un jeu.

« Nous commençons à jouer avec le chien », a déclaré Camacho. L’idée est de les attirer vers des objets que les dresseurs appellent « attracteurs » – comme une balle ou un chiffon – et les chiots sont mis au défi de les attraper. « Chaque fois qu’il tient sa proie, il est récompensé, félicité et il apprend à poursuivre cette proie, cet attracteur », a ajouté Camacho.

Contrairement à la vie civile, où les chiots reçoivent souvent des friandises, dans l’armée, la seule récompense pour un travail bien fait est une caresse et quelques éloges.

Dans une section du camp, il y a un sentier avec des obstacles comprenant des rochers, un tunnel, une section de bouteilles en plastique vides sur lesquelles grimper, une échelle et des pneus.

Un soldat fait signe aux petits chiens avec un chiffon qu’ils doivent capturer. Les chiots bruns au museau noir commencent à courir sur le sentier, sautant par-dessus les rochers et franchissant les obstacles. L’un prend la tête et le second peine à franchir les bouteilles en plastique, mais finit aussi. Tous deux vont mordre le chiffon que tient le soldat.

« Très, très bien, mes fils ! Très bien, les garçons », répète-t-il en traînant les chiots qui maintiennent leur emprise sur le chiffon pendant plusieurs instants.

Camacho explique que les chiots sont connus par un numéro jusqu’à l’âge de trois mois, lorsqu’ils reçoivent un nom propre. Chaque année, le centre donne des noms selon une seule lettre de l’alphabet. En 2023, cette lettre est « F ».

Febo, Frodon, Fósil, Forraje et Fido sont quelques-uns des noms de cette année.

La formation de base se termine lorsque les chiots ont 4 mois. Ensuite, ils s’orientent vers d’autres unités militaires pour devenir des spécialistes en détection de drogues ou d’explosifs, en recherche et sauvetage ou encore en protection et sécurité.

Le gouvernement actuel du Mexique Président Andrés Manuel López Obrador Le pays s’est largement appuyé sur les forces armées pour diverses initiatives, allant de la sécurité publique à la construction d’aéroports et d’une ligne de train touristique. Et les unités K-9 ont joué un rôle clé dans certaines activités militaires, comme la détection de drogues.

Le colonel Camacho a déclaré que certains chiens nés au centre ont été dressés pour détecter le fentanyl, un opioïde synthétique trafiqué par des cartels mexicains et accusé d’environ 70 000 décès par surdose par an aux États-Unis.

Un soldat entraîne des chiots Malinois belges au Centre de production canine de l’armée et de l’air mexicaines à San Miguel de los Jagueyes, au Mexique, le 26 septembre 2023. Eduardo Verdugo / AP

Ce type de formation spécialisée a lieu ailleurs, mais le colonel affirme qu’elle s’appuie sur la formation de base de son centre en utilisant des objets « attracteurs » mais en les imprégnant de l’odeur de ce que les chiens doivent traquer, comme une drogue.

Les chiens prennent leur retraite après huit ans de service militaire, explique Camacho.

Beaucoup de chiens sont devenus des héros méconnus des missions au Mexique et à l’étranger. Parfois, ils deviennent publics, comme un berger allemand nommé Proteo qui faisait partie d’une équipe de secours envoyée en février en Turquie après un Séisme de magnitude 7,8 qui a tué plus de 40 000 personnes.

Proteo est mort pendant la recherche des survivants du séisme. Une statue de lui se dresse désormais au centre.

Un autre chien qui a fait la une des journaux au Mexique et à l’étranger était un chien de sauvetage labrador retriever jaune nommé Frida. Le chien de la Marine est devenu célèbre dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre du 19 septembre 2017 au Mexique, qui a fait plus de 300 morts dans la capitale. Elle a pris sa retraite en 2019 et est décédée en 2022.

Le colonel Camacho a déclaré que les chiens entretenaient une relation symbiotique avec leurs maîtres au cours de leur vie professionnelle dans l’armée.

« Le chien nous utilise pour survivre, mais nous l’utilisons aussi pour faire un travail », a-t-il déclaré. « Il s’agit donc d’un travail coordonné dont nous tirons tous les deux un bénéfice. »